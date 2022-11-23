亞洲卓越企業與可持續發展大獎｜新世界發展榮獲「亞洲最佳綠色企業」大獎

新世界發展宣布，在2022年度「亞洲卓越企業與可持續發展大獎」(Asia Corporate Excellence & Sustainability Awards)中，成功從亞洲各地合共470個提名單位中脫穎而出，榮膺「亞洲最佳綠色企業」(Top Green Companies in Asia)殊榮，並且是該獎項的唯一得獎者，集團指印證多年來竭力於區內推動可持續發展的努力，深受國際認可。

「ACES 大獎」由馬來西亞機構MORS Group於2014年創辦。MORS Group是以研究為本的可持續發展權威機構，其舉辦的「ACES 大獎」被譽為亞洲區內歷史最悠久及享負盛名的獎項，旨在推動創新領導力及卓越的可持續發展表現。新世界發展於這項區域性大獎中取得佳績，對集團的領導力及一直為應對全球氣候緊急狀態而實現的「環境、社會和企業管治」(ESG)整合，以至推動綠色建築發展等方面的努力，又一重要肯定。

積極實踐「企業雄心助力1.5°C限溫目標行動」

新世界發展一向致力建設可持續發展的城市與社區。早於2018年已經參照聯合國可持續發展目標，訂立「新世界2030可持續發展願景」，並以2015財政年度的數據作為基準年，目標是於2030財政年度，將碳排放及能源強度減少50%，以實際行動應對氣候變化。新世界發展亦積極實踐「企業雄心助力1.5°C限溫目標行動」(Business Ambition for 1.5°C)。有關行動是由聯合國機構聯同商界領袖組成的國際聯盟倡議，號召全球企業合力緩解氣候變化，以達致《巴黎氣候協定》的目標，盡力將全球升溫幅度限制在攝氏1.5度內。除此之外，新世界發展更成為亞洲第三家獲科學基礎減量目標倡議組織(Science Based Target initiative)批核其1.5°C 科學基礎減量短期目標，並承諾會根據SBTi淨零排放標準(Net-Zero Standard)制定長期減排目標的房地產公司。