亞洲國際博覽館榮膺兩項國際大獎 成亞洲首間展館奪取 C&IT Awards 2022「最佳場館」殊榮

亞洲國際博覽館宣布於英國權威雜誌《會議及獎勵旅遊》舉辦的 C&IT Awards 2022 中奪得 「最佳場館 — 世界其他地區」及年度最佳「會議展覽獎勵旅遊業」團隊獎項，以行動回應《施政報告》所指要「鞏固香港作為國際大型會展首選地」的目標。亞博館於2022年獲得數個行內別具權威性的國際專業殊榮，以表彰其對會議展覽及會獎旅遊行業發展的重大貢獻。港府近日宣布，「會議展覽業資助計劃」的有效期將延長6個月至明年6月30日，其後將推出14億港元新計劃支持會展業，在三年內資助超過200場展覽在港舉行。亞博館現已準備就緒，在未來三個月 將舉行超過20個活動，透過優質、多元的博覽體驗領先亞洲立足國際。
是次獲獎對亞博館意義重大，不僅見證香港場地首次於芸芸國際級對手中脫穎而出，亞博館更是亞洲首個入選及嬴得此國際獎項的場館。C&IT Awards 在全球享負盛名，今次獲得此項殊榮肯定了亞博館的傑出表現，更奠定其國際頂尖商務會議場地的地位，蜚聲國際。獎項評選過程十分嚴謹，由多位資歷豐富的跨範疇行內領袖和專家跟據業務發展策略、最佳團隊實踐，以及案例分享等多方面因素，再選出當中卓爾不群的代表。
亞博館同時奪得 M&C Asia Stella Awards 2022
與此同時，亞博館亦擊敗多個來自亞洲各地的競爭對手，事隔3年再次奪得由 Northstar Travel Group 主辦的 M&C Asia Stella Awards 2022「最佳會議中心 — 北亞」，揚威海 外。該獎項由業界人士及專家以公開票選形式選出，致力表揚在 MICE 行業內表現卓越、 於疫情下成功推動行業回復常態的領航者。兩項國際級獎項彰顯亞博館在 2022 年的優越成就，亦代表亞博館極具全球競爭力，成績鼓舞人心。
亞洲國際博覽館行政總裁陳芳盈女士表示：「近年亞博館投放超過 6 億港元以提升館內設 備，未來數月將陸續為訪客呈獻更多升級的會議設備及體驗。今次很高興能夠於這兩個 國際級獎項中脫穎而出，不但令亞博館成為全亞洲首個奪得『最佳場館 — 世界其他地 區』獎項的場地，更是對亞博館的升級項目給予最大肯定。此外，亞博館的團隊在過去兩 年疫情期間，雖然遇到不少的挑戰及難關，仍然繼續致力拓展業務，故是次獲獎更是對團隊莫大鼓舞。隨著 SKYCITY 航天城的發展，將為亞博館注入更多新機遇。我們有信心， 亞博館將成為亞洲、甚至國際首屈一指的會議展覽及娛樂地標！」
亞博館免費送出 100 枝名貴香檳 與市民慶祝香港 MICE 邁向新里程
亞博館於過去一年勇奪多個國際級 MICE 獎項，特別舉行「即影最佳場地 即有 AWEsome 香檳」活動，與全城分享喜訊。市民可於2022年11月27日下午前往亞博 館東大堂 EXPOtainment CUBE 拍照打卡，上載相片到個人社交平台（Facebook 或 Instagram），並標籤指定 Hashtag；讓工作人員以即影即有相機拍攝興奮時刻，然後親 手將照片貼上活動佈景板，即可免費獲贈 Veuve Clicquot 香檳乙枝。得獎名額為100 個， 所有珍貴的即影即有相片將在佈景板匯合成「AWESOME」字樣，讓眾人一起見證亞博館 的超卓成就。