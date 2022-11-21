亞洲國際博覽館榮膺兩項國際大獎 成亞洲首間展館奪取 C&IT Awards 2022「最佳場館」殊榮

亞洲國際博覽館宣布於英國權威雜誌《會議及獎勵旅遊》舉辦的 C&IT Awards 2022 中奪得 「最佳場館 — 世界其他地區」及年度最佳「會議展覽獎勵旅遊業」團隊獎項，以行動回應《施政報告》所指要「鞏固香港作為國際大型會展首選地」的目標。亞博館於2022年獲得數個行內別具權威性的國際專業殊榮，以表彰其對會議展覽及會獎旅遊行業發展的重大貢獻。港府近日宣布，「會議展覽業資助計劃」的有效期將延長6個月至明年6月30日，其後將推出14億港元新計劃支持會展業，在三年內資助超過200場展覽在港舉行。亞博館現已準備就緒，在未來三個月 將舉行超過20個活動，透過優質、多元的博覽體驗領先亞洲立足國際。

是次獲獎對亞博館意義重大，不僅見證香港場地首次於芸芸國際級對手中脫穎而出，亞博館更是亞洲首個入選及嬴得此國際獎項的場館。C&IT Awards 在全球享負盛名，今次獲得此項殊榮肯定了亞博館的傑出表現，更奠定其國際頂尖商務會議場地的地位，蜚聲國際。獎項評選過程十分嚴謹，由多位資歷豐富的跨範疇行內領袖和專家跟據業務發展策略、最佳團隊實踐，以及案例分享等多方面因素，再選出當中卓爾不群的代表。

亞博館同時奪得 M&C Asia Stella Awards 2022

與此同時，亞博館亦擊敗多個來自亞洲各地的競爭對手，事隔3年再次奪得由 Northstar Travel Group 主辦的 M&C Asia Stella Awards 2022「最佳會議中心 — 北亞」，揚威海 外。該獎項由業界人士及專家以公開票選形式選出，致力表揚在 MICE 行業內表現卓越、 於疫情下成功推動行業回復常態的領航者。兩項國際級獎項彰顯亞博館在 2022 年的優越成就，亦代表亞博館極具全球競爭力，成績鼓舞人心。