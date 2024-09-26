亞洲日韓星等6國設熊貓館　李兆波憂高估熊貓經濟效益

一對大熊貓今日（26日）抵港，政商界期盼有助發展「熊貓經濟」。但參考資料，亞洲除中國內地多省有熊貓外，日本、韓國、新加坡、馬來西亞、印尼和卡塔爾亦獲租出熊貓，或削減當地旅客來港觀賞熊貓意欲。經濟學者李兆波相信，本港短期或有「熊貓熱」，但長遠旅客不會專為看熊貓訪港，憂高估經濟效益，而創立熊貓IP需要故事，亦有失敗風險。 根據俄羅斯衛星通訊社報道，至今年7月，在中國內地以外，共有18個國家擁有熊貓，當中6個國家位處亞洲，分別是日本、韓國、新加坡、馬來西亞、印尼和卡塔爾，其中日本佔數8隻最多，韓國亦有4隻，其餘4國均只有2隻，即香港的熊貓數目將僅次於日本，但日本8隻熊貓分布兩個動物園，而香港海洋公園獨有6隻熊貓。

台澳各有3隻和4隻熊貓 而據內地網站「西京內城」今年3月統計，除新疆、山西、寧夏外，中國大部分省份均有熊貓，其中廣東省已有21隻，位於廣州長隆野生動物世界，以及廣州、深圳和東莞當地動物園，澳門和台灣的動物園分別有4隻和3隻熊貓。 李兆波指熊貓IP有失敗風險 經濟學者李兆波向《am730》表示，熊貓來港或帶來短暫「熊貓熱」，但香港旅遊成本高，鄰近內地和多國均有熊貓，「有競爭，正宗嘅喺四川」，旅客專程到港看熊貓的機會很低，或選擇不過夜，擔心「熊貓經濟」效益被高估，「可能吹捧咗……海洋公園收益（去年）收益係8億元，唔會因為一對熊貓double（翻倍）咗，但係（養）熊貓成本就好高」。

至於熊貓IP，李兆波舉例指，Sanrio和迪士尼等推出Hello Kitty和米奇老鼠等大量虛構角色和故事，除可分散風險，亦測試反應，且虛構角色容易配合故事，相反熊貓是生物，「唔係有隻嘢就係，要好與別不同嘅故事，但香港唔係咁擅長拍呢啲嘢」，需要孤注一擲，有失敗風險。

葛珮帆指不能單靠「熊貓經濟」 立法會議員葛珮帆表示，「熊貓經濟」和低空經濟都是香港新經濟點，不能單靠「熊貓經濟」，即使內地或鄰近多國有熊貓，旅客未必為熊貓訪港，但訪港旅客或因熊貓多留一天，「唔係度度都有熊貓BB……嚟到香港，睇埋熊貓，可以增值」。

她認為，「熊貓經濟」不能只靠政府和海洋公園，否則未能做好勢頭，各行各業可思考如何運用熊貓主題舉辦活動和製作產品，「（現在）反應係慢咗啲，只係見到南區有熊貓主題活動，冇人出IP，未睇到香港人發揮創意」。 據新華社2018年報道，由美國期刊《當代生物學》刊出一項研究，指2010年大熊貓自然保護區森林的供給服務與調節服務價值達18.99億美元，計及當年中國的文化服務總價值為7.09億美元，當年總計價值收益達約26億美元，推算若文化服務價值擴至全球人口，總價值可達69億美元。