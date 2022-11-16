亞洲欖總指涉事為實習生 香港欖總：再遇播錯國歌即退賽

亞洲七人欖球賽第二站港隊出場時主辦方播錯國歌事件引發大眾關注，行政長官李家超指，本港警方會調查並採取適當行動。至於出錯主因仍然未明，南韓當地傳媒引述主辦機構，指港隊賽前並無按要求提供國歌錄音。但香港欖球總會發聲明反駁，指早於上月23日，亞洲欖總已與港隊確認播放中國國歌，並指若再遇同類情況將即時退賽。亞洲橄欖球總會亦確認港隊上月已遞交正確中國國歌，並透露播放反修例歌曲的員工是實習生，出錯屬無心之失。



南韓仁川周日舉行的亞洲七人欖球系列賽仁川站決賽，港隊出場奏唱國歌時，錯誤播放19年的反修例示威歌曲。當地《韓國時報》昨引述韓國欖球聯盟一名公關代表，稱賽前要求每支球隊提交國歌錄音播放，但無收到港隊提供的錄音。聯盟職員在網上搜尋並下載了置頂的一首「香港國歌」，並將錯誤音樂儲存在「香港」的文件夾內。報道指，韓國欖球聯盟有接到亞洲欖總的提醒，香港隊應播放中國國歌，但聯盟未刪除錯誤的文件夾，並交予負責廣播組，最終播放了錯誤的歌曲。 香港欖球總會昨傍晚再發聲明，指早於上月23日，亞洲欖球總會的賽事經理直接向香港教練團隊確認，若港隊在隨後的比賽中打進盃賽決賽，應播放國歌《義勇軍進行曲》，香港欖總亦擁有此信息交流的證明。欖總又說，香港欖總或亞洲欖總從未被告知，韓國欖總打算播放由互聯網自行搜尋的國歌或任何其他未經授權的國歌版本。港欖重申，接受今次事件是一個無意錯誤，但形容事件明顯傷害港隊及香港市民，促請大會避免再發生，否則港隊會即時退賽。