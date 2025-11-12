亞洲物流航運及空運會議11.17開幕 業界：航運貨量下降 宜把握航線優勢

國家「十五五」規劃建議及《施政報告》均提及，鞏固並提升香港國際航運中心及空運樞紐的地位。貿發局將於下周一至二舉行第15屆「亞洲物流航運及空運會議」，探討物流、航運及空運趨勢及機遇。有運輸業界表示，近年香港航運貨量雖有所下降，但仍有航運到南美、中東航線較多的優勢；另有業界代表指，機場三跑道系統去年落成，料空運量持續增長。

第15屆「亞洲物流航運及空運會議」將於本月17至18日在會展舉行，今屆以「貿易新局：共創增長．協同共贏」為主題，探討市場機遇、綠色能源、創新科技等議題；活動更增設特別環節，探討低空經濟及中東中亞市場潛力，「監管沙盒」試點項目的企業亦將展示無人機、無人飛行器及城市空中交通等尖端技術與應用。