亞洲物理奧林匹克 8港生奪金銀銅及優異獎

8名學生代表香港參加第24屆亞洲物理奧林匹克，共奪得一金、三銀、兩銅及兩個優異獎，成績卓越。
蔡若蓮祝賀 稱展現STEAM教育成果
本屆比賽在馬來西亞舉行，共有來自27個國家或城市，超過200位學生參與。劉暢（沙田學院）在比賽中勇奪一面金牌，三名銀牌得主分別為梁至鋒（播道書院）、傅思皓（皇仁書院）及甄璟堯（伊利沙伯中學），而梅樂天（香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學）及唐銘蔚（聖若瑟書院）則各贏得一面銅牌。另外，潘俊彥（保良局蔡繼有學校）和陳愷知（香港中國婦女會中學）各獲得優異獎。
教育局局長蔡若蓮祝賀香港隊在賽事中表現優秀，她說香港隊展現了不同持份者在推動STEAM教育的成果。教育局會持續在中小學大力推動STEAM教育，包括進一步推動學校建立校本學生人才庫，加強識別及培育更多STEAM精英。
教育局一直十分重視對資優學生的培育，會加強與香港資優教育學苑協作，提供更多元化、高質素，特別是與STEAM範疇相關的校外資優教育服務，並安排於STEAM方面有潛質的資優學生，參加有系統的培訓和具規模的比賽，為香港培育未來的創科人才。
香港隊代表成員在去年的香港物理奧林匹克中獲得優異成績，繼而修讀由學苑安排的增潤課程。其中表現優秀的學生獲挑選成為香港代表，出戰本屆的亞洲物理奧林匹克。香港隊參加是次比賽的費用由教育局全數資助。