亞洲物理奧林匹克 8港生奪金銀銅及優異獎

八名學生代表香港參在馬來西亞舉行的第二十四屆亞洲物理奧林匹克，表現優異。他們是（左起）劉暢、梅樂天、甄璟堯、潘俊彥、唐銘蔚、陳愷知、傅思皓和梁至鋒。（政府新聞處）

本屆比賽在馬來西亞舉行，共有來自27個國家或城市，超過200位學生參與。劉暢（沙田學院）在比賽中勇奪一面金牌，三名銀牌得主分別為梁至鋒（播道書院）、傅思皓（皇仁書院）及甄璟堯（伊利沙伯中學），而梅樂天（香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學）及唐銘蔚（聖若瑟書院）則各贏得一面銅牌。另外，潘俊彥（保良局蔡繼有學校）和陳愷知（香港中國婦女會中學）各獲得優異獎。

8名學生代表香港參加第24屆亞洲物理奧林匹克，共奪得一金、三銀、兩銅及兩個優異獎，成績卓越。

教育局局長蔡若蓮祝賀香港隊在賽事中表現優秀，她說香港隊展現了不同持份者在推動STEAM教育的成果。教育局會持續在中小學大力推動STEAM教育，包括進一步推動學校建立校本學生人才庫，加強識別及培育更多STEAM精英。

教育局一直十分重視對資優學生的培育，會加強與香港資優教育學苑協作，提供更多元化、高質素，特別是與STEAM範疇相關的校外資優教育服務，並安排於STEAM方面有潛質的資優學生，參加有系統的培訓和具規模的比賽，為香港培育未來的創科人才。