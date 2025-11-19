亞洲盃外圍賽｜羅淑佩：看法與韋斯活有頗大差異 須認真研究反思

亞洲盃外圍賽分組賽，中國香港足球表隊在主場迎戰新加坡，港隊在領先半場下，終以1比2不敵新加坡。昨日有入場觀賽的文化體育及旅遊局長羅淑佩表示，對港隊失去亞洲杯出線機會感到失望，不少球迷包括她，也跟韋斯活教練的部署有頗大差異，認為必須認真研究反思。

羅淑佩今日(19日)在社交媒體撰文指，除了和在場球迷哭波喪外，昨晚實在沒心情評論太多。今早沉澱過後，她指看得出港足整個團隊都很想贏，也作了很多準備，包括藉着全運會舉行中超聯賽暫停，讓球隊可以有更充足時間操練，政府也特別提供大球場作港隊友誼賽和練習。她指，港隊上半場也踢得主動積極，如果埋門機會把握得更好一點，應可以以更大領先優勢返回更衣室，令下半場壓力小一些。這一點是可惜的。

羅淑佩續指，下半場港隊球員體力經歷半場高速壓迫踢法後，的確有點下降，整體戰術、個別球員踢法和球隊陣容是否需要和如何更早調整，大家都有自己的看法，不少球迷包括她，意見也跟韋斯活教練的部署有頗大差異，「這一點我覺得是必須認真研究反思的。」

