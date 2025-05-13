亞洲盃港腳張憙延涉蘭桂坊打鬥　球會理文決定今季停賽

在內地社交平台小紅書，周一傍晚有一條短片，當中有多名人士在蘭桂坊參與毆鬥。根據警方早前公布，在周日（11日）的凌晨4時22分，接獲一名男子報案，指在中環德己立街被人掌摑及拉扯，衣物破損，警方將案件列作襲擊及刑事毀壞，未有人被捕。在影片中，一名疑為張憙延的黑衫男子衝前與對方扭打，在對方落地後，黑衫男上前用腳踢向對方，之後其他人上前協助，黑衫男閃避後退。

效力港超聯球會理文的香港足球代表隊中場張憙延被指涉及在蘭桂坊參與毆鬥。球會周一（12日）晚上宣布禁止張憙延今季參與餘下所有賽事。

曾涉U23飲酒事件受罰

理文在周一晚公布，表示張憙延涉及場外行為不當，並決定作出紀律處分，禁止張代表理文參與今季餘下所有賽事。並將按內部程序，跟進後續事宜，球會重申重視球員專業與個人操守，對於有違紀律的行為，會嚴肅處理。

事發當日下午有比賽 未列大名單

而事發當日的下午3時，理文在深水埗運動場對九龍城，最終理文2：1險勝，張憙延並不在比賽名單中。

杭州亞運助港足取得第4名

25歲的張憙延早在2021年代表香港U23出戰在日本舉行的U22亞洲盃外圍賽時，與多位球員違反防疫守則及在酒店內飲酒，被足總罰禁止一年代表香港隊。至2023年他「解凍」後入選了「大港腳」，在2023年杭州亞運會入選香港22歲以下足球代表隊，並在男足項目取得香港史上最佳的第4名，並在同年底入選香港隊出戰亞洲盃決賽周的最後名單，在對伊朗一戰後備上陣。