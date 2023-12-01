亞洲知識產權營商論壇2023下周四開幕 驅動經濟增長 締造嶄新機遇

環球專家雲集，探討未來知識產權政策。由香港特別行政區政府及香港貿易發展局合辦，年度知識產權業界盛事—第13屆亞洲知識產權營商論壇，將於下周四及五(12月7至8日)在灣仔會展盛大舉行。本屆活動以「知識產權與創新：驅動經濟增長 締造嶄新機遇」(IP & Innovation: Steering New Economic Growth)為主題，業界人士可藉此探討未來知識產權的發展，開啟驅動可持續經濟增長新引擎。

亞洲知識產權營商論壇為世界各地知識產權業的專業人士和商家，提供一個理想平台，共同探討亞洲知識產權市場的最新發展，探索商機。配合本屆活動主題「知識產權與創新：驅動經濟增長 締造嶄新機遇」，論壇將探討知識產權及創新在推動可持續和包容性經濟增長中所擔當的重要角色，為全球經濟和企業創造新機遇。延續過往論壇的精彩盛況，一連兩日論壇將舉行多場節目，包括政策對話、主題演講、環球科技峰會、東盟環節等。

國際專家齊聚 連場精彩演講與研討

今屆論壇內容精彩豐富，首日(12月7日)將會舉辦以「推動經濟增長：構建面向未來的知識產權政策」為題的政策對話，來自全球的知識產權決策者將一起討論知識產權及創新對經濟發展的重要性。該環節由德輔大律師事務所資深大律師譚允芝擔任主持，嘉賓包括世界知識產權組織總幹事鄧鴻森、亞太區經濟合作組織(APEC)知識產權專家小組主席及菲律賓知識產權局局長羅威爾．巴爾巴、東盟知識產權合作工作組主席豐沙瓦和土耳其專利商標局局長M. Zeki DURAK博士。

至於同日舉行的「品牌成功之道：數字經濟下的知識產權策略」主題演講，更邀請多位著名品牌代表，包括Christian Louboutin全球知識產權執法法律總監Mayeul Dastugue、寶格麗知識產權及品牌保護總監Laurence Morel-Chevillet與路易威登亞太區知識產權總監Mayank Vaid，分享他們在新經濟格局下的成功品牌策略，並討論科技在重塑品牌方面的機遇。其他精彩内容還包括「Inspo Talk - 電商平台營銷策略：如何避免知識產權陷阱」、「大灣區生物醫藥知識產權的合作與競爭」、「全球數字文化貿易和知識產權保護發展」、「知識產權助力粵港澳建設世界一流灣區」等，現場更有與Piece Future合辦的IPHatch亞洲知識產權比賽，將請來跨國科企分享其知識產權策略的實踐，同時勝出歷屆比賽的初創公司亦會介紹其發展歷程。

次日(12月8日)的「環球科技峰會」同樣是焦點。大會請來環球創科界領航人物，包括亞馬遜雲端運算服務亞太地區首席技術官Olivier Klein、微軟香港雲解決方案策略師(數據及人工智能)李沛陞和輝達香港人工智能技術中心數據科學家黃懿君博士，分享有關現時全球大熱的「生成式人工智能」，其最新應用趨勢，並探討對知識產權的影響。另外，香港本地孕育的人工智能初創企業，包括有光科技、萬想科技和誠鐫科技將分享本地的AI行業前景，以及如何妥善管理生成式AI相關知識產權。

由東盟秘書處及香港知識產權署主辦、世界知識產權組織協辦的「東盟環節」，匯聚東盟及香港的IP監管機構代表及企業，以及多位專家、授權代理及國際品牌持有人，包括時尚品牌MCM Group、主辦潑水音樂節的S2O Factory、B.Duck小黃鴨等，共同探討在瞬息萬變的商業環境下，如何以有效的策略發揮商標的最大價值。東盟環節將重點介紹商標保護的最新政策和措施，以及分享利用商標授權增長業務的成功案例，對有意拓展相關業務的企業，尤其有用。

兩日活動將同時舉行多個專題討論，題目包括「人工智能世代下的知識產權和爭議解決」、「知識產權組合管理」、「埋伏行銷：世界各地的見解與觀點」、「藝術與版權：應對藝術產業獨特的知識產權挑戰」；亦有企業作出創科專案分享等，適合不同企業藉此觀摩借鏡。

此外，去年首度舉辦的創科營商廊反應熱烈，因此今年載譽歸來，並以「清潔科技」為主題，集合逾30項創科項目，屆時大學、研發中心和初創企業等知識產權擁有者將於現場展示嶄新科技成果，配對交流以及覓得商機。

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(特約資訊)