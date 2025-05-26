亞洲醫療健康高峰論壇一連兩日舉行　李家超：全球要信任合作經濟才能持續繁榮

一連兩日亞洲醫療健康高峰論壇在本港舉行，特首李家超表示，抗擊病毒時有需要採取隔離措施，但在醫療、貿易等其他領域就應該要有信任和合作，全球經濟才能持續繁榮。國家衞健委副主任曹雪濤就指出，本港在醫療健康領域發揮獨特作用，亞洲醫療健康產業正迎來前所未有的發展機遇。

本港與內地及全球享獨特連結 亞洲醫療健康高峰論壇今日起一連兩日於會展舉行，來自40個國家及地區的逾2,000名衞生官員、投資者及國際科研專家等出席。李家超在開幕儀式發言稱，本港作為區內領先健康創新樞紐，在「一國兩制」下與內地及全球有獨特的連結，同時提供高效、開放、公平和設有健全知識產權保護制度的營商環境，維持資訊、資金、貨物與人才自由流動。

李家超強調，本港將投入大量資源支持本地科研工作，發展健康科技，同時致力建立具國際認可的藥品與醫療器械註冊機構，例如推出1+新藥審批機制，以及「新型工業化加速計劃」協助企業採用創新技術與設立智能生產設施等。他又以抗擊病毒為例，指隔離感染者才能保護健康的人群，這無疑是必要的，然而當面對醫療、貿易或其他社會議題時，壁壘或許能阻擋疾病傳播，惟同時會扼殺自由開放交流，這些亦是繁榮的關鍵，當單邊主義和保護主義如同傳染病般席捲全球，大家更要緊記貿易只有在開放環境才能蓬勃發展，全球經濟也只會在信任、合作與多邊主義的生態持續繁榮。

曹雪濤：香港發揮獨特而重要作用 曹雪濤在同一場合致辭說，香港憑著獨特地理優勢、完善基礎設施、先進科研水平及國際化營商環境，發揮著獨特而重要的作用，期待未來與各方加強合作，把握健康中國建設的機遇，又歡迎外資企業參與中國醫療市場，以及加強國際合作，共同應對全球衞生挑戰。他續指，粵港澳大灣區建設的深入推進，為香港以至亞洲醫療健康產業發展注入強大的動力，發展正迎來前所未有的發展機遇。