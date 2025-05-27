亞洲醫療健康高峰論壇 李家超：貿易要合作經濟才繁榮

一連兩日亞洲醫療健康高峰論壇在本港舉行，特首李家超表示，抗擊病毒時有需要採取隔離措施，但在醫療、貿易等其他領域就應該要有信任和合作，全球經濟才能持續繁榮。國家衛健委副主任曹雪濤就指出，本港在醫療健康領域發揮獨特作用，亞洲醫療健康產業正迎來前所未有的發展機遇。

亞洲醫療健康高峰論壇昨起一連兩日於會展舉行，來自40個國家及地區的逾2,000名衛生官員、投資者及國際科研專家等出席。李家超在開幕儀式發言稱，本港作為區內領先健康創新樞紐，在「一國兩制」下與內地及全球有獨特的連結，同時提供高效、開放、公平和設有健全知識產權保護制度的營商環境，維持資訊、資金、貨物與人才自由流動。