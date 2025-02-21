亞馬遜鸚鵡走失兩日被困樹上叫「爸爸」 惹獨留兒童誤會

粉嶺發生鸚鵡走失事件。

今日（21）早上約10時，粉嶺吉祥街傳來有人叫「爸爸、爸爸」的聲音，附近學校老師以為附近的欣翠花園有人獨留兒童，遂通知屋苑保安員，經了解相信並無其事，再三循聲找尋而見到鸚鵡在樹上，因應其尋雀啟示，連忙通知主人。

10歲亞馬遜鸚鵡失蹤兩日

原來該隻10歲大的亞馬遜鸚鵡「波波」，兩日前早上約10時，於粉嶺住所飛走後失蹤。其主人麥先生指，平日沒有用雀籠，只是有鐵鏈，將「波波」放在鐵架或其手臂上活動。當時他正將「波波」過手到另一位置時，懷疑牠被街外的電單車響號嚇倒飛走。麥先生連日找尋，貼尋雀告示，但一直未有音訊。