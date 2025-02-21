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2025-02-21 16:15:39

亞馬遜鸚鵡走失兩日被困樹上叫「爸爸」 惹獨留兒童誤會

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粉嶺發生鸚鵡走失事件。（資料圖片）

粉嶺發生鸚鵡走失事件。（資料圖片）

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粉嶺發生鸚鵡走失事件。

今日（21）早上約10時，粉嶺吉祥街傳來有人叫「爸爸、爸爸」的聲音，附近學校老師以為附近的欣翠花園有人獨留兒童，遂通知屋苑保安員，經了解相信並無其事，再三循聲找尋而見到鸚鵡在樹上，因應其尋雀啟示，連忙通知主人。

10歲亞馬遜鸚鵡失蹤兩日

原來該隻10歲大的亞馬遜鸚鵡「波波」，兩日前早上約10時，於粉嶺住所飛走後失蹤。其主人麥先生指，平日沒有用雀籠，只是有鐵鏈，將「波波」放在鐵架或其手臂上活動。當時他正將「波波」過手到另一位置時，懷疑牠被街外的電單車響號嚇倒飛走。麥先生連日找尋，貼尋雀告示，但一直未有音訊。

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消防協助救鸚鵡「波波」

直至今早收到保安通知，連忙趕至現場，果然看到「波波」站在一棵約8米高的樹上，於是報警求助。警方和消防員接報後到場協助拯救。消防員升起雲梯，並剪斷部份樹枝以靠近鸚鵡，但伸網時牠被嚇走，飛到對面馬路公園的一棵樹上。消防員連同麥先生走到樹底繼續拯救，其間「波波」飛入公園地上，麥先生終得以將牠捉住，人雀重聚。

「波波」由移民朋友轉贈

失而復得的麥先生笑得合不攏嘴，連聲感謝在場的消防員。麥先生指，「波波」是其移民了的朋友轉贈，養了約半年，「當仔咁養」，亦教識「波波」稱呼他「爸爸」。

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