交代躍動港島南最新進展 深水灣大樹灣建碼頭開拓海上旅遊

政府早於2020年提出「躍動港島南」計劃，發展局交代「躍動港島南」最新進展，當中「黃竹坑綠色連線」的工程已展開，連接港鐵黃竹坑站和香港仔郊野公園的一系列休憩處和行人改善設施，預計明年第二季竣工後，市民前往郊遊將更方便。深水灣和大樹灣會建造碼頭，加強海洋公園與其他景點連接和開拓南區海上旅遊；而活化香港仔魚類市場料明年完成技術可行研究。

局長甯漢豪在其網誌指，發展局於2021年成立躍動港島南辦事處，辦事處上月推出了全新網頁，發放更多有關這個計劃的資訊，辦事處已為重點地區制定全面的行人環境和交通改善建議，以及海濱和休憩空間的改善方案，再按先後優次及工程規模，於今年起陸續推展。

甯漢豪指，「黃竹坑綠色連線」的工程已展開，將連接港鐵黃竹坑站和香港仔郊野公園的一系列休憩處和行人改善設施，預計明年第二季竣工。涌尾明渠下游北岸的行人板道工程於明年初展開，透過改善附近公共空間和休憩處打造成為一個消閒匯聚點，有助改善黃竹坑商貿區和海濱的連繫。

今年展開擴闊深灣和布廠灣兩個臨時工業區對開行人路的工程，並擬打通香葉徑及深灣碼頭徑附近的海濱提供行人步道，亦盼將深灣碼頭徑盡頭處發展成一個舒適及方便登船的休憩空間。至於深水灣和大樹灣亦會建造碼頭，加強海洋公園與其他景點連接和開拓南區海上旅遊，工程影響評估、刊憲及設計將於今年進行，預計2025年開始建造。另外，鴨脷洲東北角正加設公眾登岸梯級，並計劃在鴨脷洲海旁道附近提供兩組公眾登岸設施，便利公眾人士安全上落船隻。