交椅洲人工島估算升至約5800億　賣地收益反減最多近4000億

政府向立法會交代「明日大嶼」計劃最新詳情，建議1,000公頃的交椅洲人工島由三個島嶼組成，並以「Y形」水道分隔各島。同時提出興建港島西至洪水橋鐵路，途經人工島，並接駁規劃中、來往洪水橋至前海的港深西部鐵路，同時興建公路及海底隧道連接港島。政府預計，總工程造價為約5,800億元，較2018年預計的5,000億元，大增800億元；惟賣地收益則由2019年估算約9,740億至11,430億元，減少至約7,500億元。

每年平均開支約300億元

政府指，交椅洲人工島項目的工程，將由2025年年底起跨越20年。假設工程量平均分佈，項目的每年平均開支約300億元，而早前政府已預期，基本工程開支的中期預測，每年超過1,000億元。計及現金流，將佔本地生產總值約4%。

政府認為，最新估算下，賣地收益仍高於工程造價，基建投資也可帶動經濟增長，交椅洲人工島全面發展後，相關經濟活動每年可帶來約2,000億元的增長，佔本地生產總值約7%。

政府期望於明年開展環境影響評估的法定程序，並在2024年年初展開詳細工程設計及土地勘測申請撥款，目標在2025年下半年為填海工程申請撥款，並在同年底啟動填海工程，若一切順利，首批建成的住宅發展最早可於 2033年供居民入伙。