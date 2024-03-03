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2024-03-03 13:15:50

交椅洲人工島填海爭取現屆政府內動工　甯漢豪：想先做好融資財務方案｜財政預算案2024

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政府會爭取在現屆任期內開始交椅洲人工島填海。(資料圖片／羅庸軒攝)

政府會爭取在現屆任期內開始交椅洲人工島填海。(資料圖片／羅庸軒攝)

「明日大嶼」下的交椅洲人工島填海工程原定明年底動工，政府最新表示因應財政狀況要推遲。發展局局長甯漢豪解釋，聽到社會對港府財政狀況感擔心，當局亦想就龐大工程做好融資及財務方案才動工，讓社會放心政府做事很審慎，她強調，會爭取在本屆政府任期內開始填海，今年將啟動環境評估程序和開始進行詳細設計。

甯漢豪指，政府想先就交椅洲人工島項目做好融資和財務方案。(資料圖片／陳奕釗攝) 交椅洲人工島的填海工程將押後。(資料圖片) 政府「撤辣」後市場買家反應熱烈。(鍾式明攝) 政府「撤辣」後市場買家反應熱烈。(鍾式明攝) 政府「撤辣」後市場買家反應熱烈。(鍾式明攝)

延遲交椅洲填海不影響10年房屋供應

甯漢豪在一個電台節目指，交椅洲人工島項目是一項投資，政府不會完全不考慮回報，亦不會採用獨沽一味的融資方案，「不會將所有雞蛋放在同一個籃」，並會確保不同持分者都可參與融資、項目主導權在政府手上。她又回應有意見認為可透過回收棕地等代替填海，重申交椅洲是一個「策略位置」，日後若興建鐵路更可連接港島及北部都會區。

房屋供應方面，甯漢豪表示稍為延遲進行交椅洲人工島項目，不會影響未來10年落成私公營和私營房屋，但承認會影響熟地供應，當局會嘗試在北部都會區規劃較成熟的地方入手，「能唔能否做得快啲，個量做得大啲，做返一啲補充呢？」

籲毋須擔心「撤辣」致樓價飆

新一份《財政預算案》亦宣布全面「撤辣」，甯漢豪認為樓市恢復活力是好事，政府將密切留意市況，有信心未來5年可供應承載8萬伙私營房屋單位的土地，強調房屋供應和需求差距將收窄，不會供不應求，呼籲市民毋須擔心「撤辣」導致樓價飆升。

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