交椅洲人工島諮詢月底完結 政府：有信心克服填海技術挑戰

鍾文傑表示，交椅洲人工島距離香港島僅4公里，只需10分車程；並靠近大嶼山接駁機場和港珠澳大橋，往機場只需15分鐘；北上可往北部都會區，以至前海。他相信，人工島上設立的第三個核心商業區，可與中環產生協同效應。

政府力推的交椅洲人工島計劃一直爭議不斷。發展局早前就民間研究機構的填海工程研究撰文，批評對方「立場先行」；卻遭前天文台長林超英反斥局方態度「唯我獨尊」，「破壞社會和諧」。土木工程拓展署昨安排傳媒參觀於東涌社區聯絡中心的交椅洲人工島初步建議展覽，由土木工程拓展署署長方學誠和規劃署署長鍾文傑親自簡介。

交椅洲人工島的公眾諮詢將於本月底完結，面對外界對填海工程的質疑，土木工程拓展署昨強調人工島選址具地理和策略優勢，又指填海選址的水深和海泥厚度與現時已完成的填海工程相若，本港已掌握有關技術，有信心可克服挑戰。當局重申人工島採用3島設計，有較城門河更闊的Y形水道，可令現時水流維持現有狀態，對周邊影響減到最低。

可應用垂直混合用途

鍾文傑又指，有別現有的中環、觀塘等核心商業區都在已建成區，人工島有空間以更高標準作規劃，期望可具備工作、居住和休閒用途，除了在不同地皮訂立不同用途，亦可應用垂直混合用途概念，如同一幢大廈供居住、辦公室之用。人工島亦設以15分鐘生活作規劃的7個生活社區，讓居民享有便捷環境和生活設施。

土木工程拓展署署長方學誠則指，項目容納50萬至55萬人居住，首批居民將於2033年入住，港島經人工島至大嶼山的連接路亦會於同期2033年完成，方便市民出行；另一條擬建鐵路由香港大學經人工島連接欣澳、屯門東和洪水橋，當局亦正考慮在堅尼地城設站的可行性，方便轉乘。

Y形水道較城門河闊

方學誠又指，2021年底起進行了為期一年的生態調查，發現交椅洲、周公島附近沿岸有石珊瑚群組，因此當局決定保留該批石珊瑚群組，人工島採用3島設計，並設200米寬的Y形水道，且比城門河略闊。他指，當局已做了詳細深入的電腦模型，初步顯示水道可令水流維持現有狀態，對周邊影響減到最低。

對於外界質疑今次人工島填海難度較以往大，包括並非近岸填海，填海範圍大、水亦較深等。方學誠反駁，人工島選址水深為4至12米，但已完成的石鼓洲填海水深更達12至15米；又指填海工程更關注海泥厚度，人工島選址的海泥約20米厚，與機場三跑及東涌東填海相若，強調該兩項工程進展順利，本港已掌握到新的處理海泥技術「深層水泥拌合法」，有信心可應付到技術上的挑戰。

被問到人工島填海規模遠大於石鼓洲，方學誠回應：「大同小(處理)其實分別不大。」他又稱，近岸填海與人工島在技術層面亦無大分別，僅人工島運送物資較近岸不便，但規劃上可以解決。