交流團再爆腸胃炎　五邑司徒浩中學6學生赴廈門後痾嘔

本港多間中學最近參與內地交流團後，陸續有師生出現腸胃炎徵狀。衞生防護中心最新公布，藍田五邑司徒浩中學36名師生本月13日至15日參加交流團到廈門，其間6名學生在行程第二日的晚上約9時至翌日早上約7時，陸續出現急性腸胃炎病徵，包括嘔吐、腹瀉和發燒，當中5人在當地求醫，全部毋須留院。

未能排除經進食受污染食物感染

涉事6名學生發病前的共同餐飲，包括交流團首日的午餐和晚餐，以及第二日的早、午、晚餐。他們首日午餐為在高鐵上購買的餐盒，晚上到廈門市集美區朝旭路與誠毅東路交叉路口西南側的「薑母鴨風味」食晚餐。交流團翌日早上在廈門翔鷺國際大酒店享用自助早餐，午餐就到華僑大學廈門校區的紫荊苑餐廳，同日晚上就前往廈門市湖里區枋湖南路304號的君凱風味。

衞生防護中心指，正從不同方向調查今次急性腸胃炎爆發個案的源頭，初步流行病學調查顯示，6人除團餐外並未進食其他共同食物，亦沒有其他出發前在香港的共同暴露史，現階段未能排除患者可能經進食受污染的食物而感染，已將相關流行病學調查及食肆的資料通報內地衞生當局，亦正安排患者收集糞便樣本作化驗，並已知會教育局相關評估情況。

至於早前參與廣東韶關交流團學生出現腸胃炎徵狀的3宗個案群組，中心跟進後發現再多3名學生分別於本月7日及9日出現腸胃炎徵狀，受影響人數由早前公布的52名師生增加至55人，當中16人已求醫、3人對諾如病毒呈陽性反應，中心會和廣東省當局繼續密切聯繫和作出適當跟進。

港人旅遊熱點亦出現腸胃炎爆發

另外，衞生防護中心稱，內地以外的其他港人旅遊熱點近日亦出現急性腸胃炎爆發，其中日本感染性腸胃炎的求診數字在過去數周持續上升，當地近月亦在不同地區發生由諾如病毒引起的大型食物中毒爆發個案。此外，新加坡的腹瀉求診數字亦比去年同期為高；台灣近月的腹瀉求診數字維持在高水平，為近5年同期最高，化驗顯示大部分群組個案由諾如病毒引起。中心呼籲市民外遊時要提高警覺，注意個人、環境及食物衞生，以減低受感染的風險。