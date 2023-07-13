交流答問會｜研與內地發展「一程多站」推廣香港旅遊　李家超：鍾意打功夫可到佛山

李家超指，文化及旅遊合併有相輔相成的作用，亦是當局將文化、體育、旅遊合併放在一個政策局的目的，就是想將三方面達致協同效應。他形容本港的文化資源不錯，其中香港故宮每年吸引到超過100萬遊客，「M+」更吸引300萬人。他指未來要善用品牌性文化旅遊，舉例明年本港將舉辦演藝博覽、大灣區文化藝術節等，除了內容豐富外更有宣傳和結合作用。

行政長官李家超(13日)今出席任內第二次立法會互動交流答問會，會議分為兩節，當中繼續討論中共二十大報告，主題包括「文化藝術產業發展」、「法治人才」及「應急安全」。民建聯議員鄭泳舜關注到政府如何將旅遊及文化做到更好的結合，李家超表示，研究與內地城市合作「一程多站」，以發展本港旅遊，他認為會令到香港旅遊吸引力更大，並香港旅遊吸引力擴展到全世界，他說喜歡「打功夫」可到佛山等。

他提到內地城市發展「一程多站」旅行會令到香港旅遊吸引力更大，並舉例指他到訪不同的內地城市，均有提及要發展「一程多站」旅遊，將香港加內地城市有助將旅遊吸引力擴散全世界，例如「我鍾意打功夫」可到佛山、古城可到潮州等，如何將香港文化注入，是值得思考的方向。

重申輸入外勞屬限時措施

此外，工聯會議會郭偉强關注輸入外勞問題，指現時高中低層全天候開放輸入外勞，無得到勞工界和社會的共識，但政策「米已成炊」，期望政府能加強解說，防止剝削濫用的情況。

李家超回應說，理解郭偉强作為工人團體應優先保障工人權益，他強調自己也一樣，重申政府在輸入外勞方面是以本地勞工優先、工資不能低於中位數，以及會增加本地人才培訓。他又說，輸入外勞並非大量，目前僅是本地短缺的一半，並且是有限時，並非長期，當中26個工種容許輸入勞工，是「批一個、入一個」，並且會有勞工處把關。他形容對本地勞工是絕對傾斜和照顧。