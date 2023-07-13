交流答問會｜議員稱港中東法律人才少　倡設非普通法法學院

特首李家超(13日)今出席任內第二次立法會互動交流答問會，繼續討論中共二十大報告，當中會議分為兩節，包括第一節討論「文化藝術產業發展」，以及第二節討論「法治人才」及「應急安全」。在第二節會議上，選委界議員李浩然表示，現時全球發展聚焦在中東和亞太地區，惟香港法律界對相關地區了解比較貧乏，建議在大學設立非普通法的法學院。對此，李家超表示感謝意見。

交流答問會｜李家超感謝意見

議員李浩然指，十分認為特首所說香港可成為法律人才培訓的基地，他指普通法是一個平台，讓不同法律在港互相交流推廣的平台，同時香港是「一帶一路」的折點，現時全球發展聚焦在中東和亞太地區，惟本港對內地、東南亞和伊斯蘭法律了解的人少較少，認為不利香港整體發展。他建議擴大相關法律培訓的配套，包括在大學開展對非普通法法律地區的研究，甚至進一步可建立非普通法的「成文法」的法學院，培養嶄新的法律人才。

他又說，本港的航運中心現時已非傳統的物流轉口，認為需增加金融法律專業人才，以協助轉型，例如在海事法律培訓的規模僅30人，遠遠不足支持轉型升級，認為需加強培訓這方面的法律人才。李家超感謝他意見。