交諮會今年首季接9500投訴　公共交通相關佔88%

本港每日有超過1,000萬人次使用公共交通服務，交通諮詢委員會轄下的交通投訴組在今年首季，共接獲9,798宗投訴及建議，當中352宗僅純粹提出建議，即有9,446宗涉及投訴。當中，有8,680宗個案與公共交通服務有關，佔整體88%，較上季增加239宗。其餘個案包括778宗涉及違例泊車及其他執法事宜的個案，按季減少681宗，另有254宗有關交通情況的投訴及建議、53宗涉及道路維修的個案。

82%完成調查個案證實成立

交諮會指，交通投訴組季內接獲的投訴和建議，均已轉交有關政府部門及公共交通機構跟進。同時，季內有8,114宗個案完成調查工作，在82%證實成立的個案當中，相關政府部門及公共交通機構已採取措施改善相關情況，或正考慮可以解決問題的方法，並有56名駕駛者被警方票控。至於其餘已完成調查的個案，少於1%不成立、17%因證據不足無法追查。

此外，有關政府部門及公共交通機構共採納了12項市民提出的建議，以改善公共交通服務和交通情況，包括城巴56A線增加一班平日早上繁忙時間班次、城巴A12線改經中環及灣仔繞道、城巴B8線加設一個巴士站，以及在銅鑼灣加路連山道增設電單車泊位、延長九龍區4個路口的交通燈行車綠燈時間等。