交諮會：首季收逾萬宗投訴及建議　涉的士服務個案共2800宗

交通諮詢委員會今年首季共收到10,841宗投訴及建議，包括260宗為純粹建議，其中88%關於公共交通服務，關7%於執法事宜，4%關於交通情況；又聽取政府匯報三條過海隧道實施分時段收費的成效，並對過海隧道新收費初見成效表示開心。 交諮會委員余偉業表示，關於公共交通服務投訴個案為9,577宗，較上季9,448宗輕微上升；關於法例執行、交通情況、道路維修的投訴個案則分別下降至727宗、447宗、及30宗。今年首季已經完成7,409宗個案的調查工作，不成立的個案少於1%，並有41名駕駛者被警務處票控。

涉的士服務個案逾2800宗 今年有關的士服務的個案共2,820宗，較去年下降2.4%，但與去年同季比較，上升13.9%。交諮會主席張仁良稱，政府將推出一系列措施監管和提升的士服務質素，如的士車隊、扣分系統、加價安排等，盼的士司機在駕駛和服務顧客更謹慎，從而改善的士服務質素，如未有明顯改善，或會考慮提出其他措施以提高點對點的公共交通服務質素。 三隧分時段收費見成效 此外，交諮會聽取政府匯報三條過海隧道實施分時段收費的成效。張仁良指，新收費模式獲駕駛人士配合及調整出行安排，紅隧和東隧的車龍在繁忙時段，分別減少超過1公里及0.5公里，西區海底隧道車量有所上升，鄰近隧道口的非過海交通亦有明顯改善。