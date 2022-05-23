交通意外｜新巴疑失控撞旅遊巴 車長被困逾1小時終不治

長沙灣昨日凌晨發生致命交通意外，一架無載客的新巴沿荔寶路駛至九巴荔枝角車廠對開時，懷疑失控撞向一架旅遊巴。43歲新巴司機被困超過一小時後終獲救，送院後不治。新巴對司機在事故中不幸離世深感哀痛，並向其家屬致深切哀悼與慰問，將盡力向死者家屬提供協助，並向相關同事提供輔導支援。

已婚育有兩未成年子女

據指，意外中離世巴士車長姓羅，已婚，育有一對分別17及7歲子女。死者親友昨傍晚在車禍現場舉行路祭。車長的兄長透露，胞弟的身體狀況良好，妻兒現時身在內地，已向他們交代弟弟的死訊。汽車交通運輸業總工會新巴分會第一副主任陳樹明表示，已主動聯絡涉事司機家屬並提供協助。而涉事司機入職約10年，主要任通宵更，平日會先駕駛兩轉701線，返回車廠處理廠務，再出車駕駛N680線。他指，涉事司機事發時僅駕駛兩轉市區線，相信意外與疲勞駕駛無關。

事故發生於昨日凌晨約0時58分，一架無載客的雙層新巴沿荔寶路往貨櫃碼頭方向、駛至興華街西100號九巴荔枝角車廠對開時，懷疑失控狂撼向一架停泊在路旁、等候接送九巴員工的旅遊巴左車尾。旅遊巴支架插穿巴士車頭擋風玻璃，新巴車頭嚴重變形，駕駛艙幾近完全陷入旅遊巴車尾，43歲姓羅新巴司機被困。

九巴派拖車協助拖開旅遊巴

消防坍塌搜救隊及流動醫療隊醫生到場協助救援，用電剪撬開車身，附近九巴車廠亦派出拖車，試圖協助拖動旅遊巴。因現場環境較複雜，新巴司機被困超過一小時後，終由消防員救出，但頭部及身體多處受傷，送往瑪嘉烈醫院，延至2時55分證實死亡。旅遊巴上51歲姓王男司機則手部及腳部受傷，清醒被送往瑪嘉烈醫院治理。

警方西九龍總區交通部特別調查隊正跟進調查案件，任何人如目睹意外發生或有資料提供可致電3661 9062與調查人員聯絡。新巴向其家屬致深切哀悼與慰問，將盡力向死者家屬提供協助，並向相關同事提供輔導支援。新巴亦正全力配合警方，調查事故的經過及成因。