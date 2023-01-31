交通投訴組去年第三季接的士投訴升近四成 有司機因拒載罰800元

市民出行或會選擇乘坐的士，遇上的士司機違規行為或可向交通諮詢委員會轄下的交通投訴組投訴。交通投訴組在2022年7月1日至9月30日（第三季）期間共接獲2,575宗涉的士服務的投訴及建議，較上季（1846宗）上升39.5%，但與2022年同季比較，則下降6.2。報告亦指出，上季被票控的24宗的士司機個案中，有16位的士司機被法庭裁定違例駕駛，其中有兩位的士司機因「兜路」而被分別罰款400及450元，更有司機因拒載被罰款800元。

投訴拒載和司機舉止無禮、不守規矩最多 交諮會交通投訴組在2022年第3季，共收12479宗投訴及建議，包括 353 宗純粹建議，其中有10,221宗（82%）投訴關於公共交通服務，其餘投訴就包括執法事宜（13%）、交通情況（2%）；個案數目較上季的11,338上升10.1%。 報告指，的士投訴包括司機舉止無禮和不守規矩、拒載、駕駛行為不當、濫收車資等。根據報告顯示，拒載和司機舉止無禮、不守規矩的投訴最多，分別有464宗和584宗，按季上升31.5%及50.6%。交通投訴組表示，在第3季中轉介了547的士投訴個案予警方調查，如投訴人願意作證，投訴組會把個案轉交警方進一步調查。