交通消息｜北角糖水道天橋將拆卸　33條巴士線改道電車提早尾班車 (附詳情)

北角一條逾37年歷史、橫跨英皇道及糖水道的行人天橋，2020年發生大火後一直封閉，政府其後決定清拆整條行人天橋。當局宣布，天橋將於8月19日晚上至翌日早上進行拆卸工程，其間將有大規模改道和臨時公共運輸安排。

運輸署表示，拆卸工程期間會有33條巴士和3條港島專綫小巴路線受影響，數個巴士站將暫停使用或搬遷；東行和西行的尾班電車亦要提早開出，翌日的銅鑼灣至鰂魚涌一段電車服務則在8時前暫停服務。

政府：野鴿聚集雜物佔用使衞生環境不理想

根據東區區議會2021年一份文件，政府表示糖水道行人天橋自英皇道加設地面交通燈行人過路設施後，使用量長期偏低、屢遭雜物佔用，近年更有大量野鴿聚集，導致該處衞生環境情況變得不理想。文件又指，縱使政府部門多次採取跨部門聯合行動，清理橋上非法構築物和堆積雜物，有關環境衞生問題仍然存在。

▼天橋曾有大量野鴿聚集▼