交通消息｜北角糖水道天橋將拆卸　33條巴士線改道電車提早尾班車

北角一條逾37年歷史、橫跨英皇道及糖水道的行人天橋，2020年發生大火後一直封閉，政府其後決定清拆整條行人天橋。當局宣布，天橋將於8月19日晚上至翌日早上進行拆卸工程，其間將有大規模改道和臨時公共運輸安排。
運輸署表示，拆卸工程期間會有33條巴士和3條港島專綫小巴路線受影響，多個巴士站將暫停使用或搬遷；東行和西行的尾班電車亦要提早開出，翌日銅鑼灣至鰂魚涌一段電車服務亦要延遲提供服務。
政府：野鴿聚集雜物佔用使衞生環境不理想
根據東區區議會2021年一份文件，政府表示糖水道行人天橋自英皇道加設地面交通燈行人過路設施後，使用量長期偏低、屢遭雜物佔用，近年更有大量野鴿聚集，導致該處衞生環境情況變得不理想。文件又指，縱使政府部門多次採取跨部門聯合行動，清理橋上非法構築物和堆積雜物，有關環境衞生問題仍然存在。
西行巴士經東區走廊後折返炮台山
運輸署指，行經介乎北角道至琴行街一段英皇道東行和西行的33條巴士路線和3條港島專綫小巴路線將改道，位於電廠街至琴行街一段英皇道，以及在書局街的巴士站會暫停使用或搬遷，臨時巴士站將設於渣華道、英皇道西行近書局街和新時代廣場外。同時，介乎油街及琴行街一段英皇道西行、堡壘街、北角道及渣華道近糖水道的專綫小巴站將暫停使用。
電車服務方面，8月19日東行和西行的尾班電車，將提前於當日晚上11時30分開出；由銅鑼灣總站至鰂魚涌芬尼街分站和往北角總站的東行電車，以及鰂魚涌芬尼街分站至銅鑼灣總站的西行電車服務，8月20日首班電車至上午8時期間會暫停服務。
▼北角33條巴士路線改道及臨時站詳情▼
臨時交通安排
在糖水道天橋拆卸工程期間，指定路段將會臨時封閉，禁止所有車輛駛入，另運輸署會臨時撤銷車輛禁區及實施臨時改道安排。
道路封閉
下列路段將會臨時封閉，禁止所有車輛駛入：
- 介乎明園西街與糖水道的英皇道
- 介乎糖水道與琴行街的一段英皇道(東行)
- 介乎糖水道與書局街的一段馬寶道
- 介乎渣華道與英皇道的一段糖水道(南行)
- 由東區走廊東行通往糖水道(南行)的支路
臨時撤銷車輛禁區
- 英皇道東行由銀幕街至炮台山道及由北角道至電照街的車輛禁區將臨時撤銷
交通改道
- 於英皇道東行的車輛將須改經北角道、渣華道及琴行街，以再進入英皇道東行
- 於英皇道東行的車輛將於明園西街交界處掉頭，以再進入英皇道西行
- 於英皇道西行的車輛將改經糖水道北行、東區走廊西行及其支路、興發街南行、永興街、英皇道東行，於明園西街交界處掉頭，以再進入英皇道西行
運輸署預計受改道安排影響，有關路段的駕駛時間在工程進行期間將會延長，呼籲使用公共運輸服務的乘客留意改道、取消或遷移車站安排、駕車人士要保持忍讓。