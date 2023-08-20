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2023-08-20 17:39:51

交通消息｜糖水道天橋拆卸封路遲7小時解封　路政署：搬橋工序全港首次、施工遇挑戰 (更新)

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英皇道近糖水道的行人天橋封閉3年多，終在昨晚深夜起拆卸。(蘇文傑攝)

英皇道近糖水道的行人天橋封閉3年多，終在昨晚深夜起拆卸。(蘇文傑攝)

【17:39更新】加入路政署回覆

北角一條逾37年歷史、橫跨英皇道及糖水道的行人天橋，2020年發生大火後一直封閉，政府昨晚(19日)深夜開始拆卸天橋，惟因工程而封閉的一段英皇道來回行車線，未能在原定的今日(20日)早上8時解封。運輸署下午3時半最新宣布，受影響一段英皇道來回方向已重開，受影響的巴士、專綫小巴及電車服務均已回復正常。

工程屬新做法 承建商以往沒相關經驗

路政署回覆《am730》查詢指，昨晚的工程要先將天橋橋身暫時移往設於糖水道的臨時工作平台，之後再切割及移離現場，由於有關遷移做法屬全港首次、承建商以往沒有相關經驗，因此事前即使已作周詳規劃和準備，施工時仍就現場環境遇上一些挑戰，以致完成有關工序的時間較早前評估為長。

署方續說，會檢視今次天橋拆卸工程的細節和總結經驗，以期未來的相關工程能更暢順；至於在英皇道進行的工序已於下午約2時完成，有關部門已解除相關臨時交通及運輸安排。

▼英皇道行人天橋清拆過程及工程前情況▼

英皇道近糖水道的行人天橋封閉3年多，終在昨晚深夜起拆卸。(《am730》記者攝) 英皇道近糖水道的行人天橋封閉3年多，終在昨晚深夜起拆卸。(《am730》記者攝) 英皇道近糖水道的行人天橋封閉3年多，終在昨晚深夜起拆卸。(《am730》記者攝) 英皇道近糖水道的行人天橋封閉3年多，終在昨晚深夜起拆卸。(蘇文傑攝) 英皇道近糖水道的行人天橋封閉3年多，終在昨晚深夜起拆卸。(蘇文傑攝) 英皇道近糖水道的行人天橋拆卸前已移除上蓋、加裝支架。(資料圖片) 英皇道近糖水道的行人天橋拆卸前已移除上蓋、加裝支架。(資料圖片) 英皇道近糖水道的行人天橋拆卸前已移除上蓋、加裝支架。(資料圖片) 英皇道近糖水道的行人天橋拆卸前已移除上蓋、加裝支架。(資料圖片) 英皇道近糖水道的行人天橋拆卸前已移除上蓋、加裝支架。(資料圖片)

【13:00更新】運輸署表示，受天橋拆卸工程影響而封閉的英皇道西行近糖水道慢線已解封，惟英皇道西行餘下行車線及東行全線近糖水道仍然封閉，介乎銅鑼灣信德街至鰂魚涌芬尼街的電車服務繼續暫停，駛經英皇道東行的22條巴士線仍要改道，包括2、2A、8H、8X、10、18、23、27、38、65、77、81、99、102、106、112、116、601、619、671、680及690。

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