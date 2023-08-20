交通消息｜糖水道天橋拆卸封路遲7小時解封　路政署：搬橋工序全港首次、施工遇挑戰 (更新)

【17:39更新】加入路政署回覆

北角一條逾37年歷史、橫跨英皇道及糖水道的行人天橋，2020年發生大火後一直封閉，政府昨晚(19日)深夜開始拆卸天橋，惟因工程而封閉的一段英皇道來回行車線，未能在原定的今日(20日)早上8時解封。運輸署下午3時半最新宣布，受影響一段英皇道來回方向已重開，受影響的巴士、專綫小巴及電車服務均已回復正常。

工程屬新做法 承建商以往沒相關經驗

路政署回覆《am730》查詢指，昨晚的工程要先將天橋橋身暫時移往設於糖水道的臨時工作平台，之後再切割及移離現場，由於有關遷移做法屬全港首次、承建商以往沒有相關經驗，因此事前即使已作周詳規劃和準備，施工時仍就現場環境遇上一些挑戰，以致完成有關工序的時間較早前評估為長。

署方續說，會檢視今次天橋拆卸工程的細節和總結經驗，以期未來的相關工程能更暢順；至於在英皇道進行的工序已於下午約2時完成，有關部門已解除相關臨時交通及運輸安排。

▼英皇道行人天橋清拆過程及工程前情況▼