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2024-10-03 15:48:18

交通消息｜龍翔道周六晚臨時封路　10條巴士小巴線改道

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介乎斧山道與蒲崗村道的一段龍翔道西行行車道將分階段臨時封閉，以配合吊橋工程。(資料圖片)

介乎斧山道與蒲崗村道的一段龍翔道西行行車道將分階段臨時封閉，以配合吊橋工程。(資料圖片)

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為配合吊橋工程，運輸署提醒市民介乎斧山道與蒲崗村道、近荷里活廣場的一段龍翔道西行行車道於本周六(5)晚上11時起分階段實施臨時封閉道路安排，至翌日上午530分。封路期間，將實施臨時道路封閉、交通改道及公共運輸安排。

道路封閉

下列路段將於指定時段臨時封閉，禁止所有車輛駛入：

  • 周六晚上11時至翌日早上5時半

    • 觀塘道(西行)近啟業邨至龍翔道(西行)近蒲崗村道的一段快線
    • 介乎新光中心與大磡變電站的一段龍翔道(東行)快線

  • 周日凌晨零時至上午5時半

    • 介乎大磡變電站與蒲崗村道的一段龍翔道(西行)中線
    • 介乎豪苑與大磡變電站的一段龍翔道(東行)中線

  • 周日凌晨1時至上午5時半

    • 介乎斧山道與蒲崗村道的一段龍翔道(西行)全部三條行車線
    • 彩虹道(東行)往龍翔道(西行)的支路
       
巴士及專線小巴改道

巴士及專線小巴亦將改道。(資料圖片)

交通改道及公共運輸安排

在介乎斧山道與蒲崗村道的一段龍翔道(西行)全部三線封閉期間，相應的一段龍翔道東行行車道將臨時改為雙程行車。

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同時，10條巴士及專線小巴路線將臨時改經彩虹道(西行)及蒲崗村道(北行)，然後恢復原有行車路線往龍翔道(西行)，包括九巴3862X259D268CN214N290、城巴N26N29NA29，以及專線小巴第501S號線。

另外，位於龍翔道(西行)近鑽石山港鐵站B出口供巴士及專線小巴路線使用的站點將臨時遷移至彩虹道(西行)近采頤花園。九巴第268C號線設於鑽石山(彩虹道)公共運輸交匯處的站點將臨時取消。

 