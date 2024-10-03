交通消息｜龍翔道周六晚臨時封路　10條巴士小巴線改道

為配合吊橋工程，運輸署提醒市民介乎斧山道與蒲崗村道、近荷里活廣場的一段龍翔道西行行車道於本周六(5日)晚上11時起分階段實施臨時封閉道路安排，至翌日上午5時30分。封路期間，將實施臨時道路封閉、交通改道及公共運輸安排。
道路封閉
下列路段將於指定時段臨時封閉，禁止所有車輛駛入：
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周六晚上11時至翌日早上5時半
- 觀塘道(西行)近啟業邨至龍翔道(西行)近蒲崗村道的一段快線
- 介乎新光中心與大磡變電站的一段龍翔道(東行)快線
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周日凌晨零時至上午5時半
- 介乎大磡變電站與蒲崗村道的一段龍翔道(西行)中線
- 介乎豪苑與大磡變電站的一段龍翔道(東行)中線
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周日凌晨1時至上午5時半
- 介乎斧山道與蒲崗村道的一段龍翔道(西行)全部三條行車線
- 彩虹道(東行)往龍翔道(西行)的支路
交通改道及公共運輸安排
在介乎斧山道與蒲崗村道的一段龍翔道(西行)全部三線封閉期間，相應的一段龍翔道東行行車道將臨時改為雙程行車。
同時，10條巴士及專線小巴路線將臨時改經彩虹道(西行)及蒲崗村道(北行)，然後恢復原有行車路線往龍翔道(西行)，包括九巴38、62X、259D、268C、N214、N290、城巴N26、N29、NA29，以及專線小巴第501S號線。
另外，位於龍翔道(西行)近鑽石山港鐵站B出口供巴士及專線小巴路線使用的站點將臨時遷移至彩虹道(西行)近采頤花園。九巴第268C號線設於鑽石山(彩虹道)公共運輸交匯處的站點將臨時取消。