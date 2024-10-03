交通消息｜龍翔道周六晚臨時封路　10條巴士小巴線改道

為配合吊橋工程，運輸署提醒市民介乎斧山道與蒲崗村道、近荷里活廣場的一段龍翔道西行行車道於本周六(5日)晚上11時起分階段實施臨時封閉道路安排，至翌日上午5時30分。封路期間，將實施臨時道路封閉、交通改道及公共運輸安排。 道路封閉 下列路段將於指定時段臨時封閉，禁止所有車輛駛入： 周六晚上 11 時至翌日早上 5 時半 觀塘道 ( 西行 ) 近啟業邨至龍翔道(西行)近蒲崗村道的一段快線 介乎新光中心與大磡變電站的一段龍翔道(東行)快線

周日凌晨零時至上午 5 時半 介乎大磡變電站與蒲崗村道的一段龍翔道(西行)中線 介乎豪苑與大磡變電站的一段龍翔道(東行)中線

周日凌晨 1 時至上午 5 時半 介乎斧山道與蒲崗村道的一段龍翔道(西行)全部三條行車線 彩虹道(東行)往龍翔道(西行)的支路





交通改道及公共運輸安排 在介乎斧山道與蒲崗村道的一段龍翔道(西行)全部三線封閉期間，相應的一段龍翔道東行行車道將臨時改為雙程行車。