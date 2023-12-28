交通消息｜龍翔道有吊橋工程周六晚起封路　10條巴士小巴線改道 (附詳情)

鑽石山龍翔道近前大磡村一段正興建行人天橋。運輸署提醒市民，介乎斧山道與蒲崗村道的一段西行龍翔道，周六(30日)晚上11時起會分階段臨時封閉，直至翌日(31日)早上5時30分，以配合吊橋工程，其間9條巴士和1條專綫小巴路線需要改道。

運輸署表示，有10條巴士及專綫小巴路線需要在龍翔道西行全線封閉期間，改經彩虹道(西行)及蒲崗村道(北行)，然後恢復原有行車路線，包括九巴38、62X、259D、268C、N214、N290、城巴N26、N29及NA29線，以及專綫小巴501S線。

有關路線除268C線外，其位於龍翔道近港鐵鑽石山站B出口的車站，會臨時遷往彩虹道西行近采頤花園，本身途經新蒲崗四美街的268C線則不設任何臨時站。

數十年臨時行人天橋將拆除

翻查資料，政府將會在龍翔道近前大磡村一段興建兩條行人天橋，分別由龍蟠街和上元街連接前大磡村所在的鑽石山綜合發展區，現有數十年歷史的臨時行人天橋其後會拆除。目前鑽石山綜合發展區仍在發展，其中啟鑽苑部分公屋樓宇已經入伙。