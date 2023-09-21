交通消息｜龍翔道進行道路工程 周日凌晨臨時安排一覽

在龍翔道（東行）全線封閉期間，將實施下列交通改道：



沿龍翔道（東行）往觀塘方向行駛的車輛，可改經大埔道（東行）、龍悅道（東行）、歌和老街（東行）、窩打老道（南行）、聯合道（東行）、竹園道（北行）及通往龍翔道支路；

沿龍翔道（東行）往獅子山隧道公路（北行）行駛的車輛，可改經大埔道（東行）、龍悅道（東行）、歌和老街（東行）及窩打老道（北行）；

沿龍翔道（東行）前往龍駒道的車輛，可改經大埔道（東行）、龍悅道（東行）、歌和老街（東行）、窩打老道（南行）、聯合道（東行）、竹園道（北行）及龍翔道（西行）；

沿南昌街（北行）經龍翔道（東行）往觀塘方向行駛的車輛，可改經南昌街（南行）、歌和老街（東行）、窩打老道（南行）、聯合道（東行）、竹園道（北行）及通往龍翔道支路；及