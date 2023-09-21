交通消息｜龍翔道進行道路工程 周日凌晨臨時安排一覽

運輸署今日（21日）提醒市民，為配合道路工程，龍翔道本周日（24日）約在凌晨12時至5時半實施下列臨時交通及運輸安排：
（一）道路封閉
下列路段將會臨時封閉，禁止所有車輛駛入：
- 介乎依利沙伯大廈與獅子山隧道公路之間的一段龍翔道（東行）部分慢線及中線（9月24日凌晨12時至1時15分）；
- 介乎大埔道與獅子山隧道公路之間的一段龍翔道（東行）全線（9月24日凌晨1時15分至5時半）；以及
- 介乎獅子山隧道公路與龍翔道遊樂場之間的一段龍翔道（西行）快線（由9月24日凌晨1時15分至5時半）。
（二）交通改道
在龍翔道（東行）全線封閉期間，將實施下列交通改道：
- 沿龍翔道（東行）往觀塘方向行駛的車輛，可改經大埔道（東行）、龍悅道（東行）、歌和老街（東行）、窩打老道（南行）、聯合道（東行）、竹園道（北行）及通往龍翔道支路；
- 沿龍翔道（東行）往獅子山隧道公路（北行）行駛的車輛，可改經大埔道（東行）、龍悅道（東行）、歌和老街（東行）及窩打老道（北行）；
- 沿龍翔道（東行）前往龍駒道的車輛，可改經大埔道（東行）、龍悅道（東行）、歌和老街（東行）、窩打老道（南行）、聯合道（東行）、竹園道（北行）及龍翔道（西行）；
- 沿南昌街（北行）經龍翔道（東行）往觀塘方向行駛的車輛，可改經南昌街（南行）、歌和老街（東行）、窩打老道（南行）、聯合道（東行）、竹園道（北行）及通往龍翔道支路；及
- 沿南昌街（北行）經龍翔道（東行）往獅子山隧道公路（北行）行駛的車輛，可改經南昌街（南行）、歌和老街（東行）及窩打老道（北行）。
（三）巴士改道
在龍翔道（東行）全線封閉期間，往將軍澳方向的九巴通宵路線第N290號（荃灣西站—康城站）、城巴通宵路線第N29號（東涌站—將軍澳（康盛花園））及第NA29號（港珠澳大橋香港口岸—將軍澳（寶琳））的班次將改道行駛，部分巴士站亦會取消或遷移，詳情請瀏覽運輸署網頁。
巴士公司會張貼通告，通知乘客有關特別安排。有關地點亦會設置適當的改道標誌，指導駕駛人士。運輸署預計受改道安排影響，有關路段的行車時間會略為延長，駕駛人士請保持忍讓。