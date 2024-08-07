京奧閉幕禮港隊持旗手 划艇名將羅曉鋒當水警延續奧運精神

不少運動員退役後選擇投考紀律部隊。曾兩度征戰奧運，及出任北京奧運閉幕禮港隊持旗手的划艇名將羅曉鋒，去年進入警察學院受訓，現年40歲的他現駐守水警北分區，在崗位中一展所長，「希望把運動員的堅毅精神在其他地方發光發亮」。

最新一期《警聲》報道，羅曉鋒是香港歷來其中一位最出色的奧運划艇健兒，他從中三開始接觸划艇運動，每日清晨6時到城門河畔訓練基地集訓，隨後趕往上學。為了更專注投入練習，羅曉鋒完成中五課程後，便選擇成全職運動員。在2004年，年僅20歲的羅曉鋒出戰雅典奧運取得第18名，是港隊歷來於奧運的最佳名次。4年後的北京奧運，他更榮膺划艇項目中的亞洲第一，並獲選為當屆閉幕禮的港隊持旗手：「能夠在祖國主辦的奧運會中高舉特區區旗，我感到無比光榮。」

曾出戰雅典及北京奧運

惟他其後遇上人生瓶頸，成績未見突破，更於2012年倫敦奧運選拔中落選。他當時選擇先由運動員轉任教練，並重返校園裝備自己。在校園要與同學合作完成分組功課，讓他尋回在划艇中的團隊精神：「參與隊際划艇時，偶爾會恃個人實力『死衝』，結果打亂隊友節奏，發揮不到團隊應有水準。無論在學習或警務工作上，團體配合均相當重要。」堅持不懈的他於2014年，再次以實力回歸港隊，代表香港參賽及扶助年輕運動員。

去年入學院受訓 運動員經驗助面對挑戰

羅曉鋒一直持續進修，目標加入警隊，終在去年獲取錄入學院受訓，雖然年紀相對較大，但與同學們相處融洽，其他學警更為他取了「快樂鋒」外號，形容他應付嚴格訓練和考核時，總能樂觀面對。「作為精英運動員期間，我已經習慣面對艱苦的身心挑戰，並竭力做到最好。」 畢業後與海有緣的羅曉鋒成為水警，希望憑藉自己的努力與拼勁，考取水警所需的專業資格，在崗位中一展所長。「我永遠記得自己是一名運動員，就算退役，亦希望把運動員的堅毅精神在其他地方發光發亮。」