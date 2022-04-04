人人有份｜劏房戶憂不獲發抗疫包 特首：物資充足非常寬鬆處理

港府上周六起向全港住戶派發「防疫服務包」，內附快速檢測包供市民周五起「自願快測」。惟有指當局派發防疫包時不掌握劏房戶數目，劏房戶恐無通知書補領防疫包。特首林鄭月娥表示，現時政府仍有充足物資，周四(7日)起設立90個派發站補漏拾遺，承諾港府會非常寬鬆方法處理。

林鄭月娥昨指派發「防疫服務包」過程相對順利，並爭取7日內完成派發。惟有指政府人員不掌握「三無」大廈單位內是否「劏房戶」，僅留下一張領取通知書，部分劏房戶或未獲發通知書，她回應稱會以非常寬鬆的方法派發防疫包，「既不需上網登記，亦不需證明」，又稱日前派發防疫包時，有兩戶報稱家中有5名家庭成員，她也立刻派多一份防疫包。

她表明，有關市民即使沒有獲發通知書，可在周三起到90個派發站領取防疫包。她又透露，港府現有充分物資，快速抗原測試劑也有2億份，派發抗疫包僅用7千萬份，所以派發站會放置大量快速抗原測試包供市民拿取。政府隨後澄清，派發站將於周四(7日)起設立。另多名局長昨再落區派發服務包，並藉此呼籲市民於周五至周日(8至10日)利用服務包內快速抗原測試每日快測，冀早日戰勝疫情。

寄語西醫接受 中醫將佔重要位置

近期多名內地中醫專家來港支援抗疫，林鄭月娥引述中央政府援港抗疫中醫專家組組長仝小林意見，指本港現時中醫發展和應用，但在法律上仍有很多掣肘，如中醫師不能使用部分醫療器具。她稱已要求食衛局處理，拆牆鬆綁。她寄語香港西醫界人士要有更開放態度，支持香港雙軌發展醫療系統。

安老事務委員會主席林正財接受電視訪問則透露，啟德暫託中心將研究對比中西藥結合和純用西藥治療確診長者的成效。而若證實混合治療有效，會推展至其他地方。惟他指出，中藥在輸入上有很多限制，兩地註冊制度仍需磨合。