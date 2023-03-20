人到中年事業轉跑道 前攝記︰持續增值技能備不時之需

人到中年，離開舒適圈，走入陌生行業，要「勇」字當頭？！51歲的曾煒擔任雜誌攝影記者逾20年，眼見行業逐步萎縮而萌生轉行念頭，於18年起花了3至4年間完成多個課程，包括僱員再培訓局兩個與就業掛鈎課程，增值技能。現時已獲物管公司聘用，做二級技工，未來盼累積經驗，在機電工程署註冊A牌，成為獨當一面的電工師傅。

曾煒指，18年被雜誌社裁員失業，19年雖然重回做攝記，但眼見行業逐漸萎縮，轉行決心更大，在之前已開始為轉行作準備報讀課程增值，因發現香港樓宇愈起愈多，同時注重保養，物管行業人手需求有增無減，自18年起報讀包括再培訓局提供的「物業維修基礎證書」與「電氣佈線工(中級工藝測試)基礎證書」兩個與就業掛鈎課程。畢業後，獲物管公司聘用為駐場二級技工。

另一方面，不少企業近年已開始利用無人機進行偵測及維修等工作，曾煒同時有報讀小型無人機相關課程。目前他已考獲電氣佈線工、控制板裝配工、與空調製冷設備技工(電力控制)3個中工資格，並擁有急救證書及小型無人機的認可資格。

他坦言，為事業轉跑道需要勇氣和毅力，但只要抱著終身學習的信念，持續增值技能，世上沒有難事。未來盼繼續積累經驗，數年後可考獲機電工程署註冊A牌，成為獨當一面電工師傅。