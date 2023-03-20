人到中年事業轉跑道 前攝記︰持續增值技能備不時之需

人到中年，離開舒適圈，走入陌生行業，要「勇」字當頭？！51歲的曾煒擔任雜誌攝影記者逾20年，眼見行業逐步萎縮而萌生轉行念頭，於18年起花了3至4年間完成多個課程，包括僱員再培訓局兩個與就業掛鈎課程，增值技能。現時已獲物管公司聘用，做二級技工，未來盼累積經驗，在機電工程署註冊A牌，成為獨當一面的電工師傅。
曾煒指，18年被雜誌社裁員失業，19年雖然重回做攝記，但眼見行業逐漸萎縮，轉行決心更大，在之前已開始為轉行作準備報讀課程增值，因發現香港樓宇愈起愈多，同時注重保養，物管行業人手需求有增無減，自18年起報讀包括再培訓局提供的「物業維修基礎證書」與「電氣佈線工(中級工藝測試)基礎證書」兩個與就業掛鈎課程。畢業後，獲物管公司聘用為駐場二級技工。
另一方面，不少企業近年已開始利用無人機進行偵測及維修等工作，曾煒同時有報讀小型無人機相關課程。目前他已考獲電氣佈線工、控制板裝配工、與空調製冷設備技工(電力控制)3個中工資格，並擁有急救證書及小型無人機的認可資格。
他坦言，為事業轉跑道需要勇氣和毅力，但只要抱著終身學習的信念，持續增值技能，世上沒有難事。未來盼繼續積累經驗，數年後可考獲機電工程署註冊A牌，成為獨當一面電工師傅。
中學畢業後，曾修讀電子工程課程但未有畢業的謝瑞瑜，之後做補習老師為生。她指，受疫情影響，私人補習的學生漸少，又被補習社解僱。未夠30歲的她開始思量人生路應如何走，在親友推薦下，先後報讀再培訓局的「物理治療助理基礎證書」及「保健員證書」課程。經過約5個月的培訓後，在2021年5月加入醫療集團成為物理治療助理，並在完成第二個課程後投身護理業，成為安老院舍的保健員。她指，課程成為事業跳板，亦深明須不斷提升自己的專業知識和技能，才能追求理想，未來則朝護士之路進發。
持續自我增值的決心，亦令二人在「尤德爵士紀念基金第36屆獎學金」中獲「在職人士自我增值獎」，連同二人再培訓局今年有4名學員獲此獎項。而獎學金昨舉行頒獎典禮，向約950名得獎者共頒發263萬元。