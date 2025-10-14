人力資源管理學會調查：港僱員凍薪比例三年來最高 展望明年加薪3.5%

香港人力資源管理學會今日(14日)發表報告指，本港僱員今年的平均加薪幅度為2.7%，低於去年的3.2%；當中物流業調整幅度最高，達到4%，逾一成受訪機構選擇凍薪，為2022年以來最高。學會指，受地緣政治影響，經濟波動及不確定性，加幅受平衡成本控制和挽留人才因素影響，展望明年平均加薪幅度有望回升至3.5%。
香港人力資源管理學會於今年1至9月期間，在香港成功訪問167間、分別來自12個不同行業的機構，涵蓋約142,200名全職受薪僱員。結果顯示，香港僱員今年的平均加薪幅度為2.7%，扣除首8個月的通脹後，實際基本薪酬調整為1.2%，是疫後新低。在各行業中，物流及運輸業今年加薪幅度最大，平均加薪約4%，其次是銀行及金融服務業，以及會計、專業服務業，分別加薪3.6%和3.5%。但有11.4%企業今年凍薪，較去年升3.1百分點。花紅方面，設有固定花紅的機構，平均金額為1.06個月基本薪酬；非固定花紅的平均金額則為1.38個月。
孔于人：沒有減薪反映積極運營留人才
學會前任會長兼理事會成員孔于人指，今年薪酬調整幅度是近年來的低水平，加幅及受地緣政治所致的經濟及不確定性影響，但仍有超過八成的員工獲得加薪，且沒有遭到減薪，反映機構平衡積極運營及挽留人才需求。
孔于人續指，香港經濟已有所好轉，企業有著許多利好因素，例如訪港旅客及消費增加、人民幣與樓市趨於穩定，以及恆生指數在今年有所上升等；雖然中美關稅戰等因素，令經濟出現波動，但人民幣和本港樓市穩定，整體經濟有改善，對明年加薪3.5%審慎樂觀，相信企業除了加薪，亦會改善福利及人手，挽留人才。
大灣區加薪幅度較香港高
另外，調查亦訪問了澳門34間公司、涵蓋約6,400名僱員，以及大灣區城市427間公司、涵蓋逾18萬名僱員。他們今年分別平均加薪2.3%及4.1%，分別比本港低0.4個及高1.4個百分點。