人力顧問：便利父母 難助鼓勵生育 滙豐恒生有薪產假增至20周 侍產假40天

施政報告提出多項鼓勵生育措施，惟意見認為企業未有推家庭友善措施，或成為生育「攔路虎」。滙豐銀行及恒生銀行昨日宣布，由明年1月1日起，全職僱員的有薪產假將由16周增至20周，有薪侍產假將由10天增3倍至40天。此外，亦會增加員工每月額外可提請的個人或照顧者時間至4小時。滙豐指，措施旨在幫助員工在工作、家庭、個人生活之間取得平衡，同時提升僱主競爭力。

新措施將於下月實施，屆時本港全職僱員的有薪產假將由原本的16星期，增加至20星期；侍產假則由10天增加至40天。此外，員工每月額外亦可提請的個人或照顧者時間，將由目前的2小時增加至4小時。滙豐表示，冀讓員工可享調配時間的彈性，安排照顧家人、處理個人事務，或學習。至於其他現有有薪假包括：1天「生日假」、6天「婚假」、5天「恩恤假」、2天「義務工作假」，以及4天「考試假」等。