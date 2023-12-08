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2023-12-08 04:30:48
日報

人力顧問：便利父母 難助鼓勵生育 滙豐恒生有薪產假增至20周 侍產假40天

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鼓勵生育

新一份施政報告提出多項鼓勵生育措施。 (資料圖片)

施政報告提出多項鼓勵生育措施，惟意見認為企業未有推家庭友善措施，或成為生育「攔路虎」。滙豐銀行及恒生銀行昨日宣布，由明年1月1日起，全職僱員的有薪產假將由16周增至20周，有薪侍產假將由10天增3倍至40天。此外，亦會增加員工每月額外可提請的個人或照顧者時間至4小時。滙豐指，措施旨在幫助員工在工作、家庭、個人生活之間取得平衡，同時提升僱主競爭力。

新措施將於下月實施，屆時本港全職僱員的有薪產假將由原本的16星期，增加至20星期；侍產假則由10天增加至40天。此外，員工每月額外亦可提請的個人或照顧者時間，將由目前的2小時增加至4小時。滙豐表示，冀讓員工可享調配時間的彈性，安排照顧家人、處理個人事務，或學習。至於其他現有有薪假包括：1天「生日假」、6天「婚假」、5天「恩恤假」、2天「義務工作假」，以及4天「考試假」等。

滙豐表示，現時香港員工數目約為2萬人，當中約52%為女性，許多員工須同時兼顧工作和照顧家人的責任。新安排下，在職父母均可有更多時間迎接家庭新成員。滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，公司有不少同事肩負家庭照顧者的重任。在發展事業的同時也希望優化彈性工作時間的安排，相信當員工感到受到支援時，他們對工作會更投入，效率亦會有所提升。
員工未必會因產假增加而生育

人力資源顧問周綺萍認為，企業願意增加產假及侍產假作為員工福利固然是好事，除了可以建立企業形象、履行社會責任外，亦能便利父母照顧新生嬰兒。不過，她認為措施未必對鼓勵生育有很大幫助，「正如未必有很多人因為2萬元而生仔，亦未必會有人因為產假及侍產假增加而生仔。」

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她又指，因滙豐及恒生屬大企業，增加產假及侍產假的人力成本相對較低，實施起來相對較易，但對於人手較少的中小企而言，增加假期的難度則相對大得多。目前政府為公務員提供的產假及侍產假分別為14周及5天，對於政府應否帶頭延長相關假期，周綺萍則建議政府可作定期檢視，例如每5年檢視一次，了解僱員需要。

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