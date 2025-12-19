人口普查2026｜改為全年進行　隨機選出全港一成住戶參與　月底發紫色信封

2026年人口普查將改為全年進行，即於明年1月1日至12月31日期間進行，做法有別於以往集中在一個半月內的普查和資料搜集。
統計處將以隨機抽樣方式，選出全港約一成住戶、即約30萬個住戶參與人口普查，並於本月底起分批向獲選中的住戶發出紫色信封的通知信，其餘9成住戶則毋須填報任何問卷。
統計員穿灰色背心上門 攜帶身份證明書
獲選住戶包括自住業主或租客，只需填交一份問卷，可選擇提交網上問卷或致電普查熱線182026回答相關普查問題。統計處亦會安排統計員到訪未回覆的住戶，協助完成問卷。統計員在上門時會身穿灰色背心制服，並攜帶身份證明書。
統計處處長余振強表示，今次人口普查的數據項目將會作多項修改，包括將「需要長期照顧人士」的涵蓋範圍，由以往年滿60歲人士延伸至已滿15歲人士；處方會嘗試識別經各項計劃入境香港的人才和輸人勞工；搜集華人的「籍貫」資料；以及刪減「前赴工作和上課的交通方式」的數據項目。
余振強表示，人口普查為未來的規劃與發展提供重要的統計數據，有助政府了解本港人口及社會經濟特徵。
不索取身份證銀行戶口或信用卡資料
統計處提醒市民慎防詐騙活動，強調人口普查不會要求住戶提供身份證、銀行戶口或信用卡資料。除非住戶曾聯絡統計處並留下聯絡方式，否則處方不會主動聯絡住戶。當統計處致電或發送文字短訊給香港境內的住戶時，會顯示來電號碼182026或短訊發送人名稱「#C&SD」。若市民懷疑遇到詐騙或需核實統計員的身份，應致電普查熱線182026查詢。
原文刊登於 香港電台