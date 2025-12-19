人口普查2026｜改為全年進行　隨機選出全港一成住戶參與　月底發紫色信封

2026年人口普查將改為全年進行，即於明年1月1日至12月31日期間進行，做法有別於以往集中在一個半月內的普查和資料搜集。

統計處將以隨機抽樣方式，選出全港約一成住戶、即約30萬個住戶參與人口普查，並於本月底起分批向獲選中的住戶發出紫色信封的通知信，其餘9成住戶則毋須填報任何問卷。

統計員穿灰色背心上門 攜帶身份證明書

獲選住戶包括自住業主或租客，只需填交一份問卷，可選擇提交網上問卷或致電普查熱線182026回答相關普查問題。統計處亦會安排統計員到訪未回覆的住戶，協助完成問卷。統計員在上門時會身穿灰色背心制服，並攜帶身份證明書。