人大釋法｜司法機構：尊重人大常委會釋法　李家超：積極考慮修訂《法律執業者條例》 (持續更新)

【23:00更新】新增特首李家超回應、司法機構回應、立法會主席聲明

央視在《新聞聯播》報道，全國人大常委會會議表決通過「全國人大常委會關於香港特別行政區維護國家安全法第14條及第47條的解釋」。《新華社》報道，不具有香港特別行政區全面執業資格的海外律師，是否可以擔任危害國家安全犯罪案件辯護人或者訴訟代理人的問題，屬於《香港國安法》第47條所規定需要認定的問題，應當取得行政長官發出的證明書，如果香港法院沒有向行政長官提出，並取得行政長官就該等問題發出的證明書，香港特別行政區維護國家安全委員會，應當根據《香港國安法》第14條的規定履行法定職責，對該等情況和問題作出相關判斷和決定。

李家超：積極考慮修訂《法律執業者條例》

特首李家超表示，歡迎全國人大常委會就《香港國安法》第14條及第47條釋法，當局會積極考慮修訂《法律執業者條例》，並盡早完成維護國家安全的本地立法。他說，特區政府會履行《基本法》第23條的憲制責任，以及《香港國安法》第7條的規定，盡早完成維護國家安全的本地立法，並按《香港國安法》實施和維護國家安全的新形勢新要求，完善本地相關法律，充分運用本地法律解決《香港國安法》實施中遇到的有關法律問題，有效防範、制止和懲治危害國家安全的行爲和活動。

李家超又說，當特首發出證明書時，會充分考慮所有因素，特別是行政長官掌握到的事實和資料。他指，有關決定權力在《香港國安法》頒令實施時已在條文中清晰提及，因此今次釋法並無增加行政長官權力。

司法機構：尊重人大常委會釋法將繼續不偏不倚履行職能

司法機構表示，根據《香港國安法》第65條，解釋權屬於全國人民代表大會常務委員會。司法機構尊重全國人大常委會依法行使權力就《香港國安法》第14條及47條作出具法律約束力的解釋，將繼續按《香港國安法》第三條的規定，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，並根據《基本法》的規定行使獨立的司法權(包括終審權)，不偏不倚地履行其司法職能，處理涉及國家安全的案件。

立法會主席梁君亦發表聲明，歡迎全國人大常委會就《香港國安法》的條文作出解釋，彰顯《香港國安法》在維護國家安全的立法原意，進一步確保「一國兩制」行穩致遠，有利香港的長期繁榮穩定。梁君彥指出，全國人大常委會對《香港國安法》作出解釋，是「一國兩制」下香港憲制秩序的一部分，以釐清相關條文的立法原意和目的，排除了法律執行程序中的不確定性，確保《香港國安法》可以完整準確實施。

梁君彥：消除不必要顧慮有利營商和投資環境

他又說，全國人大常委會就《香港國安法》第14條及第47條作出解釋，進一步強化國家安全委員會在維護國家安全的主要責任，符合國家和香港的根本整體利益，並有助特區將來更準確理解和執行《香港國安法》，防範危害國家安全的風險。全國人大常委會作出清晰的解釋及說明，消除了不必要的顧慮，有利營商和投資環境。作為香港特區的立法機關，立法會定必堅定不移，致力維護國家安全，令「一國兩制」行穩致遠。