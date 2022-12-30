人大釋法｜司法機構：尊重人大常委會釋法　李家超：積極考慮修訂《法律執業者條例》 (持續更新)

【23:00更新】新增特首李家超回應、司法機構回應、立法會主席聲明
央視在《新聞聯播》報道，全國人大常委會會議表決通過「全國人大常委會關於香港特別行政區維護國家安全法第14條及第47條的解釋」。《新華社》報道，不具有香港特別行政區全面執業資格的海外律師，是否可以擔任危害國家安全犯罪案件辯護人或者訴訟代理人的問題，屬於《香港國安法》第47條所規定需要認定的問題，應當取得行政長官發出的證明書，如果香港法院沒有向行政長官提出，並取得行政長官就該等問題發出的證明書，香港特別行政區維護國家安全委員會，應當根據《香港國安法》第14條的規定履行法定職責，對該等情況和問題作出相關判斷和決定。
李家超：積極考慮修訂《法律執業者條例》
特首李家超表示，歡迎全國人大常委會就《香港國安法》第14條及第47條釋法，當局會積極考慮修訂《法律執業者條例》，並盡早完成維護國家安全的本地立法。他說，特區政府會履行《基本法》第23條的憲制責任，以及《香港國安法》第7條的規定，盡早完成維護國家安全的本地立法，並按《香港國安法》實施和維護國家安全的新形勢新要求，完善本地相關法律，充分運用本地法律解決《香港國安法》實施中遇到的有關法律問題，有效防範、制止和懲治危害國家安全的行爲和活動。
李家超又說，當特首發出證明書時，會充分考慮所有因素，特別是行政長官掌握到的事實和資料。他指，有關決定權力在《香港國安法》頒令實施時已在條文中清晰提及，因此今次釋法並無增加行政長官權力。
司法機構：尊重人大常委會釋法將繼續不偏不倚履行職能
司法機構表示，根據《香港國安法》第65條，解釋權屬於全國人民代表大會常務委員會。司法機構尊重全國人大常委會依法行使權力就《香港國安法》第14條及47條作出具法律約束力的解釋，將繼續按《香港國安法》第三條的規定，依法有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為和活動，並根據《基本法》的規定行使獨立的司法權(包括終審權)，不偏不倚地履行其司法職能，處理涉及國家安全的案件。
立法會主席梁君亦發表聲明，歡迎全國人大常委會就《香港國安法》的條文作出解釋，彰顯《香港國安法》在維護國家安全的立法原意，進一步確保「一國兩制」行穩致遠，有利香港的長期繁榮穩定。梁君彥指出，全國人大常委會對《香港國安法》作出解釋，是「一國兩制」下香港憲制秩序的一部分，以釐清相關條文的立法原意和目的，排除了法律執行程序中的不確定性，確保《香港國安法》可以完整準確實施。
梁君彥：消除不必要顧慮有利營商和投資環境
他又說，全國人大常委會就《香港國安法》第14條及第47條作出解釋，進一步強化國家安全委員會在維護國家安全的主要責任，符合國家和香港的根本整體利益，並有助特區將來更準確理解和執行《香港國安法》，防範危害國家安全的風險。全國人大常委會作出清晰的解釋及說明，消除了不必要的顧慮，有利營商和投資環境。作為香港特區的立法機關，立法會定必堅定不移，致力維護國家安全，令「一國兩制」行穩致遠。
【12:00更新】全國人大常委會會議今日(30日)在北京閉幕，閉幕前將審議《港區國安法》釋法案的代擬稿、草案修改稿、決定草案、解釋草案等。全國人大常委譚耀宗將出席會議，基本法委員會副主任譚惠珠將列席會議，預料下午將公布《港區國安法》相關解釋。
全國人大常委會在本周四(29日)召開委員長會議，由委員長栗戰書主持，會議聽取了全國人大憲法和法律委員會主任委員李飛，多項修正草案審議意見的報告。當中包括有關《香港國安法》釋法案文建議稿中，有關審議結果的報告，並決定提交常委會會議審議。
梁愛詩曾反問：釋哪一條？
黎智英早前獲法院批准，聘用英國御用大律師Tim Owen，為國安案件抗辯。政府終極上訴失敗後，向中央建議提請全國人大常委會釋法，釐清沒有本地全面執業資格的海外律師或大律師，可否參與處理危害國家安全的案件。
不過前律政司司長、基本法委員會前副主任梁愛詩卻支持終院判政府敗訴裁決，並撰文反問「有要求釋法，釋哪一條？」不過，兩日前她再回應釋法事件時，稱不知道釋法內容，但如果法律不清楚，人大常委會可補充或修改法律，認為這是應該的，尤其國安法解釋權在人大常委會。