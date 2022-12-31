人大釋法｜稱無影響司法獨立　譚惠珠：人大常委會無對港法庭有批評

就《壹傳媒》創辦人黎智英聘請英國御用大律師Tim Owen抗辯《香港國安法》案件，全國人大常委會就《香港國安法》第14條及第47條作出解釋，當中內媒《新華社》報道，不具有香港特別行政區全面執業資格的海外律師，是否可以擔任危害國家安全犯罪案件辯護人或者訴訟代理人的問題，屬於《香港國安法》第47條所規定需要認定的問題，應當取得行政長官發出的證明書。基本法委員會副主任譚惠珠今日(31)在電台表示，今次釋法並無影響本港司法獨立。

稱今次釋法是強化賦予香港權力

譚惠珠稱，今次釋法與以往不同，是強化已經賦予香港的權力，認為《國安法》不會針對某一個人能否執業，今次釋法無影響司法獨立，人大常委會並無對香港法庭有任何批評，僅劃清行政及司法角色，表達涉汲國家安全的問題應由行政負責，不應由司法決定，相信不影響法庭的獨立審判權。

政務司長陳國基就在社交網站表示歡迎及支持，亦定當繼續竭力全面有效履行《香港國安法》下的重責。他稱釋法令《國安法》相關條文含義和立法原意更清晰，使特區各機關更準確理解和履行法例，健全特區維護國家安全的法律制度和執行機制，維護憲制秩序，並重申要確保「一國兩制」在港實踐行穩致遠，就要堅決維護國家主權、安全和發展利益。