人大釋法｜譚耀宗倡禁海外律師參與國安案 律政司會盡快提修訂建議

全國人大常委譚耀宗接受《星島日報》訪問時建議，港府修訂《法律執業者條例》時，應一律禁止海外律師參與涉及《港區國安法》的案件。律政司回應指，特區政府已就修訂《法律執業者條例》展開工作，會盡快提出修訂建議，適當處理沒有本地全面執業資格的海外律師，參與處理涉及國家安全案件的問題。



譚耀宗表示，社會早前已經有很多討論，很多意見都認為不應該容許海外律師參與國安案件，因此修例毋須諮詢公眾，又指如果做的事情對國家安全有好處，相信大家都會支持。對於黎智英的法律團隊要求與英國首相辛偉誠會晤，譚耀宗說如果辛偉誠就黎智英案件出手，便是干預香港司法獨立。



上月人大常委會召開前，未納入就國安法釋法的議程，其後臨時加插議題，譚耀宗強調釋法是合理選項，不存在「中央取態反反覆覆」。他又指今次釋法沒有增加新的制度，也沒有影響特區的高度自治權，留下國安委詮釋議題的空間，解決海外律師的爭議，也清楚表明國安法內已經機制，若日後再遇上同類問題，國安委都可以這樣處理，不用再提請人大釋法。