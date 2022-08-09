人工智能｜浸大成立全球首個AI交響樂團 研Celine Dion聲線唱廣東歌

郭毅可(右)指，AI交響樂團藉人機共創的表演，將研究團隊的願景、理念及技術創新在國際合作的背景下付諸實踐，從而建立數字藝術創造的全球研究網絡。(鄭皓彥攝)

藝術一直被認為是人工智能的弱項，香港浸會大學與香港生產力促進局早前合辦「人、機器、藝術、創意──國際研討會」，並宣布成立全球首個「圖靈人工智能交響樂團」。其中，浸大研究團隊收集了已故意大利「美聲歌劇」復興代表、女高音歌唱家瑪利亞·卡拉斯的聲線，結合作曲家費利克斯·孟德爾遜的曲目，新編出管弦樂合唱團作品「On Wings of Song」，由圖靈人工智能交響樂團重新演譯，並在研討會呈現。

浸大副校長（研究及拓展）郭毅可指，「圖靈人工智能交響樂團」藉人機共創的表演，將研究團隊的願景、理念及技術創新在國際合作的背景下付諸實踐，從而建立數字藝術創造的全球研究網絡。此外，「圖靈人工智能交響樂團」更是一個開放的藝術家和科學家合作平台，讓藝術家可以用全新方式來表達情感及觀眾互動，同時亦將激發科學家的創新和研發。

AI學習Celine Dion聲線唱廣東歌

郭毅可透露，「圖靈人工智能交響樂團」目標是一年內，在外國演出著名巴洛克音樂作曲家韋瓦第經典作品小提琴協奏曲「四季」；以及在今年聖誕舉辦「人機共創音樂晚會」，讓AI虛擬合唱團以Celine Dion的模型學習，唱出廣東歌。

是次「圖靈人工智能交響樂團」是「香港人機共生藝術創造平台技術建設」研究成果之一，此研究項目受研究資助局的「主題研究計劃」 撥款5,284萬元支持，進行為期5年的研究。

李家超：人機共生平台為藝術帶來貢獻

行政長官李家超在研討會上致辭時表示，浸大致力發堀及孕育新科技及嶄新意念，是帶領藝術科技全方位研究及發展的力量。他又指，「香港人機共生藝術創造平台技術建設」計劃具開創性和創新，亦是國家最大規模的人工智能科技研究計劃之一，致力大幅推進人類及人工智能的互動，並為藝術發展生態系統帶來貢獻。