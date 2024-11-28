人情公價2024｜最新中位數出爐　酒店/會所/酒樓/午宴價目表　電子人情受捧

人情公價2024｜結婚是人生大事，相信不少人在收到親朋好友的請帖後，常常為包多少紅包而煩惱，不知道參加婚禮應該封多少才合適，「厚禮」又要多少呢？香港結婚資訊媒體生活易(ESDlife)近日公布了「2024年結婚消費調查」結果，大家不妨參考這些數據，幫助自己做出更合適的決定。
人情公價2024｜中位數金額
「生活易」於今年9月至11月期間，訪問了806位於2024至2026年間結婚之新人，以了解一眾準新人的結婚總開支與消費模式，以及賓客參與婚禮或婚宴的習慣及意見。結果發現今年人情的中位數維持穩定，最新中位數維持在1,500元至800元，較去年持平。當中人情公價分別為：
- 高級酒店：維持1,500元
- 一般酒店、私人會所、特色婚宴場地：維持1,000元
- 酒樓、午間婚宴、西餐廳：維持800元
- 酒會：維持800元
- 簽紙註冊：維持500元
- 只派餅卡：維持300元
此外，調查發現近八成新人表示願意接受電子人情，原因為方便(73%)、不用再將收到的現金、支票及銀行禮券存入銀行(36%)、方便未能出席婚禮的賓客(26%)，及減低失竊風險(26%)等。但74%的賓客指不考慮使用電子人情，原因主要為欠缺儀式感(68%)，以及仍想親手將人情放於利是封交給新人(60%)。
人情公價2024｜婚宴酒席逆市漲一成 禮金維持68888元
在婚宴開支方面，調查指因應經濟環境下行，新人對婚禮預算變得更加謹慎，整體婚禮開支出現下降趨勢。例如結婚首飾及戒指的平均開支由2023年的114,527元降至94,542元，下降幅度達17%。蜜月旅行、婚紗禮服及婚禮攝影的開支也較去年下降了1%至8%不等。
不過，婚宴酒席的花費卻上升，從去年的170,886元增至187,758元，增幅約為10%。至於禮金方面，今年的中位數維持在68,888元，以象徵著「順利」和「發」的美好寓意，也是對新人的祝福，期待他們未來事事順心如意。
人情公價2024｜過去幾年人情公價趨勢
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|高級酒店
|1,500元
|1,500元
|1,500元
|1,500元
|一般酒店、私人會所、特色婚宴場地
|1,000元
|1,000元
|1,000元
|1,000元
|酒樓、午間婚宴、西餐廳
|800元
|800元
|800元
|800元
|酒會
|600元
|800元
|800元
|800元
|簽紙註冊
|300元
|500元
|500元
|500元
|只派餅卡
|100元
|300元
|300元
|300元