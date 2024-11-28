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2024-11-28 13:25:00

人情公價2024｜最新中位數出爐　酒店/會所/酒樓/午宴價目表　電子人情受捧

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人情公價2024｜最新中位數出爐，酒店/會所/酒樓/午宴要給多少？(資料圖片)

人情公價2024｜最新中位數出爐，酒店/會所/酒樓/午宴要給多少？(資料圖片)

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人情公價2024｜結婚是人生大事，相信不少人在收到親朋好友的請帖後，常常為包多少紅包而煩惱，不知道參加婚禮應該封多少才合適，「厚禮」又要多少呢？香港結婚資訊媒體生活易(ESDlife)近日公布了「2024年結婚消費調查」結果，大家不妨參考這些數據，幫助自己做出更合適的決定。

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人情公價2024｜中位數金額

「生活易」於今年9月至11月期間，訪問了806位於2024至2026年間結婚之新人，以了解一眾準新人的結婚總開支與消費模式，以及賓客參與婚禮或婚宴的習慣及意見。結果發現今年人情的中位數維持穩定，最新中位數維持在1,500元至800元，較去年持平。當中人情公價分別為：

  • 高級酒店：維持1,500元
  • 一般酒店、私人會所、特色婚宴場地：維持1,000元
  • 酒樓、午間婚宴、西餐廳：維持800元
  • 酒會：維持800元
  • 簽紙註冊：維持500元
  • 只派餅卡：維持300元

此外，調查發現近八成新人表示願意接受電子人情，原因為方便(73%)、不用再將收到的現金、支票及銀行禮券存入銀行(36%)、方便未能出席婚禮的賓客(26%)，及減低失竊風險(26%)等。但74%的賓客指不考慮使用電子人情，原因主要為欠缺儀式感(68%)，以及仍想親手將人情放於利是封交給新人(60%)。

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人情公價2024｜婚宴酒席逆市漲一成   禮金維持68888元

在婚宴開支方面，調查指因應經濟環境下行，新人對婚禮預算變得更加謹慎，整體婚禮開支出現下降趨勢。例如結婚首飾及戒指的平均開支由2023年的114,527元降至94,542元，下降幅度達17%。蜜月旅行、婚紗禮服及婚禮攝影的開支也較去年下降了1%至8%不等。

不過，婚宴酒席的花費卻上升，從去年的170,886元增至187,758元，增幅約為10%。至於禮金方面，今年的中位數維持在68,888元，以象徵著「順利」和「發」的美好寓意，也是對新人的祝福，期待他們未來事事順心如意。

人情公價2024｜過去幾年人情公價趨勢

  2021年 2022年 2023年 2024年
高級酒店 1,500元 1,500元 1,500元 1,500元
一般酒店、私人會所、特色婚宴場地 1,000元 1,000元 1,000元 1,000元
酒樓、午間婚宴、西餐廳 800元 800元 800元 800元
酒會 600元 800元 800元 800元
簽紙註冊 300元 500元 500元 500元
只派餅卡 100元 300元 300元 300元

 

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