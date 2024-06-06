人手不足前線壓力大 九巴龍運工會要求加薪8%

總工會第二副主席黎兆聰會後表示理解公司經營困難，惟提出8%的加幅與去年相若，絕非「獅子開大口」。他指，工會早前的問卷調查顯示，約四分一的會員工友提出相關加幅，工會明白公司面對鐵路競爭及經營成本等問題，但去年客量及收入上升，員工應獲分享成果，工會願意與資方商討加幅或略作調整。黎兆聰又指，在節流方案下車務督察及站長人手不足，加上增設支付寶付款方式所引起的問題，亦令前線員工感到很大壓力，希望資方增聘人手。

汽車交通運輸業總工會九巴及龍運巴士分會昨與資方就薪酬調整召開首次會議，工會提出今年加薪8%，並要求發放節日上班津貼300元、增聘人手增加資源，以減輕前線人員壓力。

工會：調查顯示員工對管理層不滿

黎又說，工會今年問卷調查詢問員工開心指數，以10分為滿分，結果顯示約四分一會員只給予僅合格的5分，顯示對管理層有所不滿；會員又指公司要求一名站長同時監察十多條路線運作，又要求督察人員考取巴士駕駛執照等，要求正視問題。

九巴表示，九巴及龍運設有恆常機制制定薪酬調整方案，會考慮和平衡所有相關因素，包括營運情況、財政能力、社會經濟狀況和通脹水平，並參考政府及其他公營機構的指標，以提升員工薪酬待遇。公司代表與兩個工會就薪酬調整方案進行會面，講述公司的營運狀況和挑戰，以及未來發展，並回應工會提出的部分訴求，會繼續與工會及員工保持溝通，期望達成共識。