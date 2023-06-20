人手短缺｜調查指半數僱主來季或增聘人手　3個行業最等人用

本港復常之際，各行各業均面對人才短缺問題，需要增添人手應付客戶需求及業務發展。有人力資源機構就第三季就業展望調查發現，47%受訪僱主預計未來3個月將增加人手，來季淨就業展望指數+33%，較全球指數高出5個百分點。當中，運輸及物流、通訊媒體和金融及房地產3個行業均錄得近+50%的就業展望指數，為指數正增長的7個行業之首3位。機構指，本港經濟有所復甦、訪港旅客數量上升，帶動勞工市場，令招聘氣氛有所改善。

運輸物流業就業展望指數最高

人力資源機構ManpowerGroup早前訪問532名僱主，47%預算未來3個月將增加人手，縮減人手則有14%；37%表示未有計劃在來季調整現時員工數目。經季節性調整的數據顯示，來季淨就業展望指數+33%，較上一季上升3個百分點，按年上升22個百分點。就業展望淨值為正數，即表示預期有較多僱主計劃增加人手，淨值為負數，即表示預期有較多僱主計劃縮減人手。

七大行業中，以運輸及物流業就業展望指數最高，達+49%，而通訊媒體業和金融及房地產業緊隨其後，分別+48%和+47%；至於工業與原料業(+35%)、消費品及服務業(+23%)、資訊科技業(+20%)和醫療保健及生命科學業(+17%)，同錄得正指數。