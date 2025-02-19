人才清單更新 增9專業 涵蓋伊斯蘭金融專才下月生效

政府繼2023年擴大「人才清單」至涵蓋9個行業共51項專業後，昨公布新一輪人才清單，將新增9項專業，包括伊斯蘭金融專才和會計業專才等，新的清單將於下月1日起生效。勞工及福利局表示，檢討時會採用特定原則，如相關人才不輕易在本地覓得；局方亦已與相關業界溝通，強調清單僅是相關專才來港的其中一個途徑，故未有為申請人數設立指標。 政府在2018年制訂首份清單，其後2023年作檢討和更新，令清單涵蓋的專業由原本的13項，增加至51項。勞福局昨公布，更新人才清單，將新增9項專業，包括會計專業、伊斯蘭金融專才、資深大宗商品交易專才、資深系統架構師、專利專業人員、法律知識工程師、驗船師和綠色航運專才。

勞福局發言人表示，檢討清單時會考慮3個原則，包括有助香港經濟高增值和多元化發展、在本地難覓，和本地未能適時培訓。發言人又指，檢討時已檢視最新人力推算中、未來5年高需求，以及資歷要求為學位以上的19個專業工種。在諮詢各行業代表、主要商會和人力資源規劃委員會等組織後，最後得出最新的清單。 政府曾發伊斯蘭債券 須熟悉相關律法原則 是次新增的包括會計專業，財經事務及庫務局發言人指，會計師公會曾反映行內人手短缺，報讀專業資格課程人數每年都下降，且有部分畢業生未必投身行業，故決定納入人才單清。就伊斯蘭金融專才方面，勞福局發言人指，由於局方的其中一個政策目標是為發行伊斯蘭債券構建平台，政府過往亦曾發放不同結構和年期的伊斯蘭債券，而伊斯蘭金融的其中一個條件要符合伊斯蘭律法原則，故除了有基本金融知識，亦要對伊斯蘭金融律法有認知。

此外，亦有部分專業不獲接納，例如飛機師、藝術行政管理人員、語言治療師和臨床心理學家等。發言人解釋，此類專業在本地可有足夠的培訓和供應，故不納入清單。 更新清單後申請人數上升 發言人又指，2023年5月的人才清單更新前，局方接獲約350宗申請，更新清單後至去年底，合共接獲1,123宗申請，當中又以建築師、土木工程專才和金融科技等專業最多人申請。發言人又指，會根據市場情況不時檢討清單，如本地市場供應充足，或會剔除部分工種。 人才清單可應用於「優秀人才入境計劃」、「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」。發言人表示，因人才清單只是人才來港的其中一個途徑，便利僱主招聘，故不會就申請人數訂立指標。

香港會計師公會表示，樂見政府將會計專業納入更新「人才清單」，連同政府早前推出的一系列吸納非本地人才措施，包括擴展「高才通」院校名單等，將有助紓緩行業人手不足的問題。公會又指，將繼續採取多方面的措施，為香港培訓本地會計人才。

