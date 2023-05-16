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2023-05-16 16:23:28

人才清單｜即日起增至51項專業　新加入醫療服務建造業等範疇

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醫生和護士等13項醫療服務專業工種，即日起納入輸入人才計劃相關的人才清單。(資料圖片／鍾式明攝)

醫生和護士等13項醫療服務專業工種，即日起納入輸入人才計劃相關的人才清單。(資料圖片／鍾式明攝)

現屆政府致力「搶人才」，現時涵蓋13項專業的「香港人才清單」亦將會納入更多專業。勞工及福利局表示，人才清單即日起會大幅增至9個行業領域共51項專業工種，包括首次加入的醫療服務、發展及建造和商業支援範疇，以及擴大現有的創新科技、創意產業和藝術文化等工種，希望吸引更多高質素人才來港。新清單即時起，可應用於一般就業政策、輸入內地人才計劃和優才計劃3個輸入人才政策。

勞工及福利局局長孫玉菡今日(16日)稱，擴大人才清單主要是向相關人才提供入境便利，強調有關人才須符合一定標準，包括要大學畢業，在醫療服務、發展及建造業等方面，更要符合一定的工作年期。他又稱，政府目標每年整體經不同人才計劃，吸引最少35,000萬名專才來港兼逗留不少於12個月，相信今年能夠達標。消息指，政府未有針對人才清單制訂來港人數目標，但年底會檢視相關使用人次。

納入發展建造11項專業

各行各業請人難，政府2018年制訂人才清單，經2021年檢討後涵蓋目前13項專業，僱主如要聘請清單上的專業工種，毋須證明在港招聘有困難即可直接聘用。現時主要涉及財經或科技人才的清單，將會加入、擴展或釐清38項專業，包括醫生、牙醫、牙齒衞生員、物理治療師和脊醫等13項醫療專業，而建造業的測量、機電、屋宇裝備等11項發展及建造專才亦會「上榜」。

政府即日起將人才清單擴大至涵蓋51項專業工種。(資料圖片／林俊源攝)

政府即日起將人才清單擴大至涵蓋51項專業工種。(資料圖片／林俊源攝)

清單包括創意產業專才

雖然僱主日後可直接聘用有關海外或內地人才，但他們在港工作時仍要符合本地相關工種的註冊制度。消息人士強調，醫療範圍各個專業有不同要求，其註冊條件並不會有任何改變，納入人才清單只是提供較便利的安排。其他範疇的新加入專業工種，包括電影導演、填詞人等電影方面的創意產業專才，以及資深人工智能專家、資深雲端基礎設施專家等創新科技範疇。

檢討人才清單工作由勞福局統籌，並由各政策局或部門按其負責行業及界別，諮詢有關持份者和諮詢人力資源規劃委員會、香港總商會、香港中華總商會等五大主要商會。據了解，政府在制定人才清單時，基本原則包括不能於合理時間內通過本地培訓提供人才、不能於本地就業市場輕易覓得等。

未獲納職業擬日後再探討

消息又指，有以往不在名單內的行業僱主反映，按原有制度申請專才來港工作時，向政府提供資料的程序需要經過繁瑣程序，包括證明曾經在港招聘但不成功、為何未能聘請求職者等，更有部分不熟悉程序的中、小型企業因未有妥善存檔，而要費時重新製作或尋找相關文件，往往需花一至兩個月與政府進行涉及文件的往來。當局相信，新的清單能節省中小企的時間、對他們幫助較大。

就部分未獲政府採納入人才清單的專業或職業，消息指原因包括未能證明本地人才短缺、專業或職業範圍不明確、所需學歷低於學位水平，以及窒礙廣泛培訓本地人才等，當局會繼續探討日後能否採納。據了解，被排除在名單外的建議包括機場貨運或搬運工人等基層工種。

孫玉菡強調擴大人才清單後，來港的人才仍要符合一定標準。(資料圖片／蘇文傑攝)

孫玉菡強調擴大人才清單後，來港的人才仍要符合一定標準。(資料圖片／蘇文傑攝)

一文睇清輸入人才清單51個專業工種

商業支援

  • 資深環境、社會及管治(ESG)相關專才(財經專才除外)

創意產業、藝術文化、表演藝術

  • 表演藝術節目經辦人
  • 可移動文物修復師
  • 出版方面的創意產業專才
    • 電子出版網頁/多媒體設計師
    • 電子出版系統分析員
    • 電子出版軟件工程師
    • 出版經理
  • 數碼市場推廣及品牌專家
  • 電影方面的創意產業專才
    • 電影監製
    • 電影導演
    • 編劇
    • 男/女主角
    • 男/女配角
    • 攝影指導
    • 電影剪接師
    • 美術指導
    • 服裝設計師
    • 動作指導
    • 電影配樂作曲家
    • 原創歌曲作曲家
    • 音效設計師
    • 填詞人
    • 視覺效果總監
  • 表演藝術方面的藝術科技專才
    • 延展實境(Extended Reality)，包括虛擬實境(Virtual Reality)、擴增現實(Augmented Reality)、混合實境(Mixed Reality)和替代實境 (Substitutional Reality)
    • 人工智能(Artificial Intelligence)，包括機器學習、深度學習、自然語言處理、數據視覺化
    • 傳感器
    • 全息技術
    • 虛擬形象和虛擬存在
    • 實時動態捕捉和動畫
    • 無人機和機械人
  • 音樂方面的創意產業專才
    • 錄音工程師
    • 母帶工程師
    • 黑膠唱片的刻錄/壓鑄工程師
  • 數碼娛樂方面的創意產業專才
    • 遊戲開發專家
    • 遊戲製作人

發展及建造

建築專才

  • 土木結構工程專才
  • 屋宇裝備工程專才
  • 機電工程專才
  • 屋宇測量專才
  • 工料測量專才
  • 土地測量專才
  • 園境專才
  • 城市規劃專才
  • 營造師/建造師
  • 建築信息模擬經理

環境技術服務

  • 資深廢物處理專家/工程師

金融服務

  • 資深資產及財富管理合規專才
  • 資深資產及財富管理專才
  • 資深環境、社會及管治(ESG)相關財經專才
  • 專項保險專才
  • 精算師
  • 資深金融科技專才

醫療服務

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  • 牙齒衞生員
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  • 助產士
  • 中醫師
  • 藥劑師
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  • 脊醫

創新科技

  • 資深人工智能專家
  • 資深雲端基礎設施專家
  • 資深軟件專家
  • 創新及科技專家，包括但不限於以下範疇：
    • 藥物學及生命科學/生物科技/醫療及健康護理科學
    • 數據工程(例如數據開採/數據分析)、人工智能、機械人技 術、分布式分類帳技術、生物辨識技術、工業/化學工程等
    • 材料科學/納米科技
    • 微電子
    • 集成電路設計
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