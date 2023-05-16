人才清單｜即日起增至51項專業　新加入醫療服務建造業等範疇

現屆政府致力「搶人才」，現時涵蓋13項專業的「香港人才清單」亦將會納入更多專業。勞工及福利局表示，人才清單即日起會大幅增至9個行業領域共51項專業工種，包括首次加入的醫療服務、發展及建造和商業支援範疇，以及擴大現有的創新科技、創意產業和藝術文化等工種，希望吸引更多高質素人才來港。新清單即時起，可應用於一般就業政策、輸入內地人才計劃和優才計劃3個輸入人才政策。

勞工及福利局局長孫玉菡今日(16日)稱，擴大人才清單主要是向相關人才提供入境便利，強調有關人才須符合一定標準，包括要大學畢業，在醫療服務、發展及建造業等方面，更要符合一定的工作年期。他又稱，政府目標每年整體經不同人才計劃，吸引最少35,000萬名專才來港兼逗留不少於12個月，相信今年能夠達標。消息指，政府未有針對人才清單制訂來港人數目標，但年底會檢視相關使用人次。

納入發展建造11項專業

各行各業請人難，政府2018年制訂人才清單，經2021年檢討後涵蓋目前13項專業，僱主如要聘請清單上的專業工種，毋須證明在港招聘有困難即可直接聘用。現時主要涉及財經或科技人才的清單，將會加入、擴展或釐清38項專業，包括醫生、牙醫、牙齒衞生員、物理治療師和脊醫等13項醫療專業，而建造業的測量、機電、屋宇裝備等11項發展及建造專才亦會「上榜」。