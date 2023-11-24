人文科小一課程學傳統美德 教局料教科書能如期出版

從小學常識科分拆出的人文科，最新公布的課程框架指出將於2025/26學年正式推行。教育局預計，首批教科書可趕及完成送審供學校使用，又強調教科書並非科目的唯一教材。框架詳細列出各年級的學習範疇和必須學習內容，其中增潤內容以國民教育議題為主，包括小一生要了解中華民族勤儉節約的傳統美德、知道損毀或塗鴉國旗和國徽屬違法等。

人文科課程將佔小學6年課程的總課時不少於7%，即與科學科看齊，當中包括最少八成課節和不多於兩成課時的彈性課節。教育局建議，小一和小二總課節64節、共約37小時，小三至小六96節、共約56小時，下學年起試行一年，2025/26學年起正式在小一和小四推行，往後逐年推展。當局並建議學校善用彈性課節時間，進行不同學習活動，如鼓勵學生參加《憲法》和《基本法》全港校際問答比賽、安排參觀政府部門和博物館等。

