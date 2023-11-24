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2023-11-24 04:30:57
日報

人文科小一課程學傳統美德 教局料教科書能如期出版

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小學人文科 教育局

教育局公布小學人文科課程框架，右二為李建寰。(蘇文傑攝)

從小學常識科分拆出的人文科，最新公布的課程框架指出將於2025/26學年正式推行。教育局預計，首批教科書可趕及完成送審供學校使用，又強調教科書並非科目的唯一教材。框架詳細列出各年級的學習範疇和必須學習內容，其中增潤內容以國民教育議題為主，包括小一生要了解中華民族勤儉節約的傳統美德、知道損毀或塗鴉國旗和國徽屬違法等。

人文科課程將佔小學6年課程的總課時不少於7%，即與科學科看齊，當中包括最少八成課節和不多於兩成課時的彈性課節。教育局建議，小一和小二總課節64節、共約37小時，小三至小六96節、共約56小時，下學年起試行一年，2025/26學年起正式在小一和小四推行，往後逐年推展。當局並建議學校善用彈性課節時間，進行不同學習活動，如鼓勵學生參加《憲法》和《基本法》全港校際問答比賽、安排參觀政府部門和博物館等。
 

小學人文科

小四生學習拒絕網上不當行為

教育局總課程發展主任李建寰稱，發布框架後會隨即為教科書出版商舉辦簡介會，講解課程內容、評審準則等，他們之後已可編寫教科書，按時送審由當局審批，相信首批人文科教科書可在2025/26學年使用。他強調，教科書並非唯一的教材，當局會提供簡報、工作紙或短片供參考，亦有持續推出教學資源。

框架列出人文科的詳細學習課程，除加入多項國民教育相關內容(見表)外，亦有要求小一生學懂尊敬師長和對師長有禮貌、懂得孝敬父母、尊重長輩和做一個勤勞、孝順孩子，小四則要學習拒絕參與起底等網上不當行為、拒絕接觸有關性的要求和色情資訊等不良資訊、學會自我保護謹慎看待網上交友，如不要單獨與網友在陌生環境約會等。

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近年常識老師培訓適用於人文科

目前小學呈分試各科佔比不同，教育局仍正檢視人文科和科學科的比重，會盡快公布安排。師資方面，教育局就小學人文科的學與教，將每年提供約4,000個名額，包括涉及講座、工作坊等的教師專業培訓課程，以及供人文科老師交流的「小學人文科學習圈」，又指近年為常識科老師舉辦有關人文教育的培訓，仍然適用於人文科。

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