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2024-05-09 14:19:06

人氣手遊《賽馬娘》疑遭抄襲　《勝利の少女》獲選政府資助遊戲優化及推廣計劃

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人氣手遊《賽馬娘》疑遭抄襲　《勝利の少女》獲選政府資助遊戲優化及推廣計劃

人氣手遊《賽馬娘》疑遭抄襲　《勝利の少女》獲選政府資助遊戲優化及推廣計劃

由香港港遊戲公司開發的手機遊戲，近日在日本引起熱議，原因是被指抄襲人氣的同類型手機遊戲《賽馬娘》。當地傳媒亦質疑，遊戲使用的馬匹名字及相片，是否獲得馬主的許可。翻查資料，有關香港公司曾入選有政府資助的香港遊戲優化和推廣計劃。

近日引起熱議的手機遊戲《Winning Derby 勝利の少女》，在上月24日開始在Google Play上架，預計7月1日於蘋果的Apple Shop上架。不過，遊戲早前已經在日本引起爭議，原因是遊戲無論是玩法還是概念，都與日本廠商開發多年、並且已推出中文版的手機遊戲《賽馬娘》非常相似。該款遊戲與《賽馬娘》最大不同，可能是除了有日本的馬匹之外，也有本地以至其他地區的競賽馬匹名字。

遊戲畫面比較，左為《賽馬娘》、右是《Winning Derby》。(網上圖片)

遊戲畫面比較，左為《賽馬娘》、右是《Winning Derby》。(網上圖片)

可獲資助參展TGS2024

日本媒體表示，遊戲雖然在系統以及3D畫面上與《賽馬娘》有所不同，但在遊戲概念上確實令人會與《賽馬娘》有聯想；遊戲亦被指疑是以AI生成有關馬匹女孩的圖像，但日本方面質疑這些名字的使用，是否已獲得有關馬主的批准。然而，報道指，日本在法律上不需要得到有關批准，只是遊戲方為表示誠意而向馬主取得許可而已。另外，在Google Play的遊戲介紹影片上，出現了日本名驅大震撼的比賽畫面，同被質疑有關影片是否已獲得許可。

至於有關的製作公司ML Interactive Limited，根據介紹稱是在2021年成立，由一班熱愛遊戲及有製作經驗的熱衷者組成，公司在早前參加了有政府資助的第4屆香港遊戲優化和推廣計劃，並獲選為最後12間初創公司。而根據計劃表示，有關公司會獲得45萬至55萬的港元資助，以推廣公司旗下的下一款遊戲。另外，計劃亦會資助公司參與今年的東京電玩展（Tokyo Game Show 2024），並包括有關參展攤位的租金及搭建費用，以及派出2名人員出席的開支等。計劃就聲明，他們僅受政府資助，政府並無參與其中，當中包括評論及建議。

日本人氣手機遊戲《賽馬娘》。(網上圖片) 《Winning Derby》的遊戲畫面。(網上圖片) 《Winning Derby》被指使用了AI繪圖。(網上圖片) 《Winning Derby》宣傳的日本賽馬影片被質疑是否獲許可使用。(Google Play截圖)

遊戲反駁網民了解不足

日本網民對有關懷疑抄襲遊戲也有熱議，他們指出《賽馬娘》本身就是有個別的故事，因此單純抄襲表面的話是難以得到支持及持久，也認為「偽物」難以取得《賽馬娘》獲得的成就。在其他海外的遊戲網站，也有不少的網民及遊戲玩家質疑遊戲與《賽馬娘》的相似度高。不過在遊戲的社交媒體上，似乎遊戲商選擇高調地回應網民，當中有網民直指遊戲抄襲時，遊戲公司直指是網民對他們的了解不足。

遊戲製作公司憑作品獲選入政府資助的遊戲開發比賽項目。(網頁截圖) 遊戲公司在社交媒體反駁抄襲批評。(Facebook截圖)
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