人流密集處偷卡 即碌爆 7漢被捕涉逾400萬

在咖啡室與好友共聚或專注其他工作，或在餐廳享用美食亦要小心看管財物。賊人會在人流密集地區，盜取受害人銀包並偷走信用卡，再將銀包放回原處以減低戒心，之後迅速「碌卡」購物。警方日前搗破盜用信用卡的犯罪集團，拘捕7人，涉案22宗案件，金額逾400萬元。

被捕的7名男子，年齡介乎30至60歲，涉嫌盜竊及以欺騙手段取得財產，警方檢獲被捕人士犯案時身穿的衣物、現金、首飾、電話和手袋等。