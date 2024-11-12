人狗一見鍾情 並肩作戰 領犬員湊大警犬成最佳拍檔

「喺我眼中，Bailey已經係最叻。」警隊領犬員林祖珩與Bailey可謂一見鍾情，早已認定對方是拍檔並從此合作無間。本港目前約有200隻警犬，Bailey是其中一分子，要成為一隻優秀警犬，對性格、服從性以及工作能力均有一定要求；再順利完成訓練，方可畢業執勤。在此期間，領犬員的帶領非常重要，一人一狗必須建立緊密關係。 警犬隊的犬隻會按功能分為巡邏犬、追蹤及緝毒犬、爆炸品搜索犬及槍械彈藥搜索犬。而今年4歲的德國牧羊犬Bailey則屬於巡邏及爆炸品搜索犬，牠性格活潑好動，亦愛親近人類；與隸屬港島總區衝鋒隊的領犬員林祖珩是好拍檔。林祖珩從Bailey 9個月大時已開始照顧，他憶述初時見面，在數隻警犬中只有Bailey主動走到他身旁，對他的指令反應最好，他笑言是Bailey選擇了他；之後便申請成為Bailey的領犬員，希望雙方可並肩作戰。

不過，在正式受訓前一周，Bailey出現胃扭轉致脾臟壞死，要手術切除。Bailey的身體狀況令林祖珩相當擔心，除健康問題外，因當時已相處兩個月，感情相當好，亦已建立一定默契。幸好Bailey康復進度良好，一個月後便可歸隊，最後與林祖珩一同完成訓練，順利畢業，形容「喺我眼中，Bailey已經係最叻。」 「恭喜」如「上咗電嘅警犬」 另一對拍檔是2歲的史賓格犬「恭喜」及警犬隊機場行動基地領犬員胡維發，他們的關係同樣十分緊密。胡維發形容恭喜是「上咗電嘅警犬」，剛開始訓練時猶如野馬，無法跟隨指令，令他相當「頭痕」。但經歷8周的訓練後，恭喜不單會聽從指令，亦表現優異，畢業前已是一隻出色的爆炸品搜索犬。胡維發指與恭喜磨合的過程像養育小朋友，見證了牠成長的過程。另外，恭喜亦是首代以普通話拼音命名的警犬，牠與其哥哥「國心」均使用以「G」開頭的名字。

警犬隊拍微電影 走進社區 適逢警犬隊成立75周年，警犬隊首次拍攝微電影《毛敵拍檔》，闡述巡邏犬及搜爆犬的工作職責以及領犬員及警犬間的關係。兩對拍檔是該片的主角；另外更有其他8隻警犬參與演出。林祖珩指拍攝過程中最困難是令Bailey忘記執勤時指令，重新成為白紙，如要令牠對自己的名字沒有反應等。 警犬隊總督察范展婷表示，要令警犬忘記指令，需時約兩周；訓練組亦會用手勢，在鏡頭後控制警犬的反應，令牠靜止不動，達到拍攝效果。她透露微電影籌備過程約5個月，拍攝共花4日。除微電影外，警犬隊亦會走入社區，如探訪學校及院舍等，至年底會有15至20場公開活動，希望令大眾更認識警犬隊。重點及搜查組警司張仲英亦指希望微電影可令警犬隊形象更入屋，成為與大眾關係破冰的媒介，令巿民對警隊工作有更深入了解。