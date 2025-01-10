人行港發600億人幣央票 規模新高 助挺匯價

中央來港發離岸央票挺人民幣！中國人民銀行昨公布，將於下周三(15日)在港招標發行2025年第一期央行票據，發行量為600億元人民幣，據市場統計，是次發行創下人行在港發行離岸人民幣央票以來的單次規模新高，亦是首次在1月發行。分析相信，人行是次大規模出手，目的是借回收離岸人民幣流動性釋放穩匯訊號，預料人民幣流動性可能在較長時間內維持緊張。

離岸人幣流動性維持緊張

渣打中國宏觀策略部主管劉潔發表報告指，今次人行的發行規模為單次新高，目的為阻止人民幣進一步貶值，亦可能意味美國候任總統特朗普就職後，甚至農曆新年結束後，離岸人民幣流動性仍會在較長一段時間內維持緊張。她認為，只有當特朗普的政策明確後，中央才會重新審視外匯政策。

劉潔又指，人行行動亦顯示中央以堅定立場捍衛人民幣在現水平穩定，昨日的中間價亦反映即使在岸交易活動可能受到干擾，當局仍會維持一個非常固定的中間價。不過，渣打預計，人民幣即期匯率將在可預見未來跌破7.35元兌一美元。

中間價企硬 在岸價創16個月低