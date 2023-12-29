人造鑽充天然鑽誇大貨值100倍 海關破跨國洗黑錢涉款5億 拘4人

洗黑錢集團利用鑽石買賣犯案！本港海關聯同印度海關首次偵破一宗以跨國鑽石貿易掩飾的洗黑錢案，涉款約5億元，兩地各拘捕4人。香港海關指，有不法集團把價值較低的人造鑽石出口至印度，惟過程虛報為較高價值的天然鑽石，藉此匯款至香港洗黑錢。海關相信今次聯合行動已成功瓦解犯罪集團，形容涉案集團結構清晰、分工仔細，至於鑽石來源和資金流向就有待調查。攝影：陳奕釗
人造鑽石價值只及天然鑽石的百分之一，但一般人單靠肉眼難以分辨出幾可亂真的人造鑽石，有犯罪集團看準機會，在香港和印度分別設立鑽石貿易公司，其後利用旗下的香港公司，將價值較低的人造鑽石出口到印度，其間虛報為天然鑽石以誇大貨物價值。印度公司之後會以高價購入該批鑽石，把巨額懷疑犯罪得益從印度匯款至香港。
海關今年初針對涉案活躍於香港及印度的跨國清洗黑錢集團，並與印度交換情報進行調查，相信集團利用「低價高報」的手法，在2021年1月至10月內跨境轉移逾5億元的懷疑犯罪得益。經過多月調查，海關上周動員逾40名關員採取執行法動，突擊搜查全港8個處所，包括4個住宅單位和4個位於尖沙咀的辦公室，拘捕4名年齡介乎30至56歲的男子；印度海關同時亦在當地採取行動，拘捕4名涉案人士。
肉眼難辨鑽石真偽增執法難度
不法集團以鑽石貿易作掩飾，海關形容表面上看似正常的貿易生意，實際則是在清洗黑錢。海關財富調查第二組指揮官陳經緯指，調查發現被捕人名下公司於2021年，有逾130次申報從香港出口天然鑽石往印度涉案公司的紀錄，每次申報重量約為200卡至500卡，貨物價值約200萬至500萬元不等，但申報貨值超過5億元，以便合理地把巨款匯到香港。他指出，案件涉及跨國貿易、難憑肉眼分辨鑽石真偽，增加執法難度。調查又發現，涉案公司名下多個銀行戶口交易頻繁及互相轉帳，且收到大額匯款後會馬上轉走，明顯是洗黑錢慣常手法而非貿易公司做法。
行動中香港海關拘捕4人，包括兩名分別36和38歲的非華裔人士，相信他們是集團主腦，主要負責安排鑽石從香港出口到印度，再提交虛假報關資料，以及開設戶口收取懷疑犯罪得益。另一名30歲非華裔人士就相信為集團骨幹，負責招募開設傀儡戶口，進一步處理從海外收到的犯罪得益。餘下的被捕本地男子則為公司基層員工，海關懷疑男子受他人指示，在本港開設空殼公司和銀行戶口協助洗黑錢。
海關相信今次聯合行動已經成功瓦解犯罪集團，行動中檢獲總值100萬元的大批人造鑽石和小量天然鑽石，亦有美金鈔票、公司印章、銀行卡、手提電腦和手提電話等，海關已即時凍結各人戶口共570萬元銀行存款和主腦名下的商業物業，又會申請凍結和充公共值820萬元的犯罪得益。