人造鑽充天然鑽誇大貨值100倍 海關破跨國洗黑錢涉款5億 拘4人

洗黑錢集團利用鑽石買賣犯案！本港海關聯同印度海關首次偵破一宗以跨國鑽石貿易掩飾的洗黑錢案，涉款約5億元，兩地各拘捕4人。香港海關指，有不法集團把價值較低的人造鑽石出口至印度，惟過程虛報為較高價值的天然鑽石，藉此匯款至香港洗黑錢。海關相信今次聯合行動已成功瓦解犯罪集團，形容涉案集團結構清晰、分工仔細，至於鑽石來源和資金流向就有待調查。攝影：陳奕釗

人造鑽石價值只及天然鑽石的百分之一，但一般人單靠肉眼難以分辨出幾可亂真的人造鑽石，有犯罪集團看準機會，在香港和印度分別設立鑽石貿易公司，其後利用旗下的香港公司，將價值較低的人造鑽石出口到印度，其間虛報為天然鑽石以誇大貨物價值。印度公司之後會以高價購入該批鑽石，把巨額懷疑犯罪得益從印度匯款至香港。